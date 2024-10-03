https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/husiler-tel-aviv-yakinlarindaki-yafada-hayati-bir-hedefi-vurduk-1088748176.html

Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefi vurduk

Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefi vurduk

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husi güçleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da 'hayati bir hedefe' saldırı düzenlediklerini açıkladı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

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husi yönetimi

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gazze

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Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayınladığı görüntülü açıklamada, Yafa kentindeki 'hayati bir hedefin' İHA'larla urulduğunu kaydetti.Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti.İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

yemen

israil

tel aviv

gazze

lübnan

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yemen, husi, husi yönetimi, husiler, israil, tel aviv, gazze, lübnan, yahya seri