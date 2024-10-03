https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/husiler-tel-aviv-yakinlarindaki-yafada-hayati-bir-hedefi-vurduk-1088748176.html
Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefi vurduk
Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefi vurduk
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husi güçleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da 'hayati bir hedefe' saldırı düzenlediklerini açıkladı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:22+0300
2024-10-03T09:22+0300
2024-10-03T09:22+0300
dünya
yemen
husi
husi yönetimi
husiler
israil
tel aviv
gazze
lübnan
yahya seri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753177e806404ca52214f421f98d0a3b.jpg
Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayınladığı görüntülü açıklamada, Yafa kentindeki 'hayati bir hedefin' İHA'larla urulduğunu kaydetti.Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti.İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
yemen
israil
tel aviv
gazze
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640329_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce19590ce2fb603b7c006c87eec02fed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yemen, husi, husi yönetimi, husiler, israil, tel aviv, gazze, lübnan, yahya seri
yemen, husi, husi yönetimi, husiler, israil, tel aviv, gazze, lübnan, yahya seri
Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefi vurduk
Yemen'deki Husi güçleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da 'hayati bir hedefe' saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayınladığı görüntülü açıklamada, Yafa kentindeki 'hayati bir hedefin' İHA'larla urulduğunu kaydetti.
Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti.
İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.