Rus Dışişleri'nden Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik başvurusu hakkında açıklama

22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi yaklaşırken Moskova'dan Türkiye'nin tam üyelik... 03.10.2024

2024-10-03T14:48+0300

2024-10-03T14:48+0300

2024-10-03T15:35+0300

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS'e üyelikle ilgili kararların oybirliğiyle alındığını ve Türkiye'nin gruba katılma niyetine saygı duyduklarını söyledi.Kazan'daki zirvenin hazırlıklarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Ryabkov'a Türkiye'nin üyelik başvurusuna nasıl baktıkları soruldu. BRICS'te tüm kararların oybirliğiyle alındığının altını çizen Ryabkov, "BRICS'le sistematik etkileşim kurmaya ilgi duyan diğer tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin arzusuna saygıyla yaklaşıyoruz" yanıtını verdi.'Erdoğan zirveye katılacağını teyit etti'Ryabkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. BRICS Zirvesi'ne katılımını doğruladığını da söyledi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi'ne 'Outreach/BRICS+' formatında katılacağını teyit etti. Dolayısıyla Türk lideri Kazan'da ağırladığımızda, Ukrayna meselesi en üst düzeyde de istişare edilecek" ifadelerini kullandı.BRICS'te uluslararası gündemdeki tüm güncel konuların masaya yatırıldığını kaydeden Ryabkov, Ukrayna meselesinin de bunlardan biri olacağını ve Moskova'nın BRICS platformunda krizin nedenlerini tekrar anlatacağını belirterek, Rusya'nın Türkiye'nin Ukrayna konusundaki görüşünü dikkate aldığını vurguladı.'Kabul şartlarından biri yaptırımlara katılmamak'Bu arada Ryabkov, BRICS'e kabul şartlarından birinin aday ülkenin gruptaki ülkelere yaptırım uygulamaması olduğunu söyledi.Ryabkov, aday ülkelerin egemen bir politika izlemesi, uluslararası ve bölgesel meselelerde önemli bir rol oynaması, BRICS ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olması, grup üyelerine yönelik gayri meşru yaptırımlara dahil olmaması gerektiğinin altını çizdi.'En büyük uluslararası etkinlik'BRICS Zirvesi'nin hazırlık sürecinde bitiş düzlüğüne girdiklerini anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, bunun uluslararası öneme sahip en büyük etkinlik olacağını, BRICS'in güçlenmesi ve uluslararası meselelere katkısı açısından çok ciddi bir ileri yönlü adım olacağını emin bir şekilde söyleyebileceğini kaydetti.Ryabkov, şimdiye dek Asya, Afrika, Ortadoğu, Latin Amerika'dan da olmak üzere 30'dan fazla ülkenin liderinin zirveye katılacağını doğruladığına dikkat çekti.'Batı, zirveyi bozma girişimlerinden uzak durmalı'Kiev rejiminin Batılı hamilerini Kazan'daki zirve bağlamında provokatif girişimlerden uzak durmaları konusunda uyaran Ryabkov, "Bu çok büyük boyutlu bir hata olacaktır. Biz hazırız ve Kiev rejiminin en provokatif ve geniş kapsamlı planlarının Batı tarafından desteklenmesi konusunda hangi adımların atıldığını görüyoruz. Biz her açıdan hazırız, dostlarımıza, BRICS'in katılımcılarına ve davetlilerimize zirvenin her anlamda başarıya ulaşması için her şeyin yapılacağına dair güvence veriyoruz" diye ekledi.'BRICS tahıl borsası kurulması için çalışmalar başladı'Ryabkov, BRICS ülkelerinin ve gelişmekte olan ülkelerin gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tasarlanan BRICS tahıl borsası kurulması için çalışmaların başladığını bildirdi.Bununla beraber BRICS ortak para biriminin oluşturulduğunu konuşmak için henüz erken olduğunu söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Bunun nedeni, ödemeler dengesinin düzenlenmesi, ulusal mali piyasalar ve enflasyon hedeflemesi konularında ülkelerimizin yaklaşımlarında önemli farklılıklar bulunmasıdır. Bir süredir işbirliğimizin odak noktası, üye ülkelerin özerkliğini ve mali egemenliğini güçlendirmek ve BRICS ülkeleri arasında ticaretin normal işleyişini ve gelişimi sağlayabilecek, dış risklere dayanıklı ödeme ve ödeme mekanizmaları geliştirmektir" diye konuştu.

