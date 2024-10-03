https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-ile-ilgili-aciklama-izleme-uzmanlarimiz-teyakkuzda-1088743027.html
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi ile ilgili açıklama: 'İzleme uzmanlarımız teyakkuzda'
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi ile ilgili açıklama: 'İzleme uzmanlarımız teyakkuzda'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin yeni yayın dönemine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlara gerekli... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T01:31+0300
2024-10-03T01:31+0300
2024-10-03T01:32+0300
türkiye
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dizi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmekte olduğunu belirtti.Hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Şahin, şunları şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/resmi-gazetede-yayinlandi-hsk-kararinca-yargitay-e-danistay-uyeliklerine-secilenler-belirlendi-1088742551.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, tv
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, tv
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi ile ilgili açıklama: 'İzleme uzmanlarımız teyakkuzda'
01:31 03.10.2024 (güncellendi: 01:32 03.10.2024)
RTÜK Başkanı Şahin yeni yayın dönemine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlara gerekli uygulamaların yerine getirileceğini ifade etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmekte olduğunu belirtti.
Hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Şahin, şunları şu ifadelere yer verdi:
"Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."