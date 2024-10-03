https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-ile-ilgili-aciklama-izleme-uzmanlarimiz-teyakkuzda-1088743027.html

RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi ile ilgili açıklama: 'İzleme uzmanlarımız teyakkuzda'

RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi ile ilgili açıklama: 'İzleme uzmanlarımız teyakkuzda'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin yeni yayın dönemine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlara gerekli... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T01:31+0300

2024-10-03T01:31+0300

2024-10-03T01:32+0300

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tv

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmekte olduğunu belirtti.Hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Şahin, şunları şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/resmi-gazetede-yayinlandi-hsk-kararinca-yargitay-e-danistay-uyeliklerine-secilenler-belirlendi-1088742551.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, tv