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Resmi Gazete'de yayınlandı: HSK kararınca Yargıtay e Danıştay üyeliklerine seçilenler belirlendi
Resmi Gazete'de yayınlandı: HSK kararınca Yargıtay e Danıştay üyeliklerine seçilenler belirlendi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler açıklandı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yargıtay üyesi seçilenlerBuna göre, Yargıtay üyeliğine seçildi.Danıştay üyesi seçilenlerAyrıca kararla birlikte, Danıştay üyesi olduğu açıklandı.HSK Genel Kurulu KararıHSK Genel Kurulunca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifiyle, Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verildi.
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Resmi Gazete'de yayınlandı: HSK kararınca Yargıtay e Danıştay üyeliklerine seçilenler belirlendi

01:15 03.10.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler açıklandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay üyesi seçilenler

Buna göre,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu,
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Osman Kiper,
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala,
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San,
Yargıtay üyeliğine seçildi.

Danıştay üyesi seçilenler

Ayrıca kararla birlikte,
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz,
Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz Aydemir,
Danıştay üyesi olduğu açıklandı.

HSK Genel Kurulu Kararı

HSK Genel Kurulunca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifiyle, Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verildi.
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