https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/resmi-gazetede-yayinlandi-hsk-kararinca-yargitay-e-danistay-uyeliklerine-secilenler-belirlendi-1088742551.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: HSK kararınca Yargıtay e Danıştay üyeliklerine seçilenler belirlendi

Resmi Gazete'de yayınlandı: HSK kararınca Yargıtay e Danıştay üyeliklerine seçilenler belirlendi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler açıklandı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T01:15+0300

2024-10-03T01:15+0300

2024-10-03T01:15+0300

türkiye

resmi gazete

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

yargıtay

danıştay

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yargıtay üyesi seçilenlerBuna göre, Yargıtay üyeliğine seçildi.Danıştay üyesi seçilenlerAyrıca kararla birlikte, Danıştay üyesi olduğu açıklandı.HSK Genel Kurulu KararıHSK Genel Kurulunca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifiyle, Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verildi.

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resmi gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yargıtay, danıştay