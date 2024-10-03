https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rfs---galatasaray-maci-ilk-11leri-aciklandi-1088785282.html

RFS - Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı

RFS - Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda RFS Rigas ile 3 Ekim saat 19.45'te karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı. Peki, RFS Rigas - Galatasaray... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Türk temsilcisi Galatasaray, RFS ile karşılaşacak. Daugavas Stadyumu'nda oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.Galatasaray - RFS ilk 11'ler kim?Rigas Skola: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njier, Lipuscek Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi. RFS Galatasaray maçı hangi kanalda?Galatasaray RFS maçı saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Tabii uygulaması üzerinden de futbolseverler yayına ulaşabilecekler.Rigas Skola hangi ülkenin takımı?Rigas Skola takımı, Riga merkezli profesyonel bir Letonya futbol kulübü olarak çeşitli başarılara imza attı. 1962 yılında kurulan takım, Letonya futbol ligi sisteminin en üst seviyesi olan Virsliga'da mücadele ediyor.

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