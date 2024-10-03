https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rfs---galatasaray-maci-ilk-11leri-aciklandi-1088785282.html
RFS - Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı
RFS - Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda RFS Rigas ile 3 Ekim saat 19.45'te karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı. Peki, RFS Rigas - Galatasaray... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T19:19+0300
2024-10-03T19:19+0300
2024-10-03T19:29+0300
spor
galatasaray
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
maç
tarihi maç
maç yayını
televizyon
yayın
yayın hakkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088447219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0b7acb3ced6f3d3eba9c0d619a356d8.jpg
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Türk temsilcisi Galatasaray, RFS ile karşılaşacak. Daugavas Stadyumu'nda oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.Galatasaray - RFS ilk 11'ler kim?Rigas Skola: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njier, Lipuscek Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi. RFS Galatasaray maçı hangi kanalda?Galatasaray RFS maçı saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Tabii uygulaması üzerinden de futbolseverler yayına ulaşabilecekler.Rigas Skola hangi ülkenin takımı?Rigas Skola takımı, Riga merkezli profesyonel bir Letonya futbol kulübü olarak çeşitli başarılara imza attı. 1962 yılında kurulan takım, Letonya futbol ligi sisteminin en üst seviyesi olan Virsliga'da mücadele ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/galatasaray-kasimpasa-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088542258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088447219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c967d5580a80690145f7ddc1af47b97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rfs rigas - galatasaray maçı, galatasaray avrupa ligi maçı, rfs rigas - galatasaray canlı izle, rfs rigas - galatasaray kaçak izle, rfs rigas - galatasaray trt 1, tabii izle, tabii kaçak izle, rigas skola, rigas, gs maçı, rigas galatasaray maçı hangi kanalda
rfs rigas - galatasaray maçı, galatasaray avrupa ligi maçı, rfs rigas - galatasaray canlı izle, rfs rigas - galatasaray kaçak izle, rfs rigas - galatasaray trt 1, tabii izle, tabii kaçak izle, rigas skola, rigas, gs maçı, rigas galatasaray maçı hangi kanalda
RFS - Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı
19:19 03.10.2024 (güncellendi: 19:29 03.10.2024)
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda RFS Rigas ile 3 Ekim saat 19.45'te karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı. Peki, RFS Rigas - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Türk temsilcisi Galatasaray, RFS ile karşılaşacak. Daugavas Stadyumu'nda oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.
Galatasaray - RFS ilk 11'ler kim?
Rigas Skola: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njier, Lipuscek
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
RFS Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray RFS maçı saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Tabii uygulaması üzerinden de futbolseverler yayına ulaşabilecekler.
Rigas Skola hangi ülkenin takımı?
Rigas Skola takımı, Riga merkezli profesyonel bir Letonya futbol kulübü olarak çeşitli başarılara imza attı. 1962 yılında kurulan takım, Letonya futbol ligi sisteminin en üst seviyesi olan Virsliga'da mücadele ediyor.