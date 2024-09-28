https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/galatasaray-kasimpasa-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088542258.html
Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in lider takımı Galatasaray evinde Kasımpaşa ile 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak maçın hakemi... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T00:35+0300
2024-09-28T00:35+0300
2024-09-28T00:35+0300
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Galatasaray-Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak.Trendyol Süper Ligi Şamil Ekinci Sezonu 7. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı kırmızılı takım bu maçı da yenmesi halinde rekor kıracak. Galatasaray Frank Rijkaard’a ait olan Süper Lig’e 6 galibiyetle başlama rekorunu geçmiş olacak. Rams Park'ta 28 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak iki takım 3 puan için yarışacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp yapacak.Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?Galatasaray- Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi saat 19:00'da oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'iGalatasaray: Fernando Muslera (Kaleci) Elias Jelert (Sağ Bek) Victor Nelsson (Stoper) Davinson Sanchez (Stoper) Ismael Jakobs (Sol Bek) Lucas Torreira (Orta Saha) Gabriel Sara (Orta Saha) Yunus Akgün (Sağ Kanat) Roland Sallai (Sol Kanat) Mauro Icardi (Forvet) Victor Osimhen (Forvet)Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Mortadha Ben Ouanes, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Cafu, Aytaç Kara, Antonin Barak, Kevin Rodrigues, Josip Brekalo, Nuno Da Costa
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galatasaray kasımpaşa maçı hangi kanalda, galatasaray kasımpaşa maçı saat kaçta, galatasaray hangi kanalda
galatasaray kasımpaşa maçı hangi kanalda, galatasaray kasımpaşa maçı saat kaçta, galatasaray hangi kanalda
Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig'in lider takımı Galatasaray evinde Kasımpaşa ile 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak maçın hakemi Oğuzhan Çakır olarak belirlendi.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Ligi Şamil Ekinci Sezonu 7. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı kırmızılı takım bu maçı da yenmesi halinde rekor kıracak. Galatasaray Frank Rijkaard’a ait olan Süper Lig’e 6 galibiyetle başlama rekorunu geçmiş olacak. Rams Park'ta 28 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak iki takım 3 puan için yarışacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp yapacak.
Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Galatasaray- Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi saat 19:00'da oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Galatasaray: Fernando Muslera (Kaleci) Elias Jelert (Sağ Bek) Victor Nelsson (Stoper) Davinson Sanchez (Stoper) Ismael Jakobs (Sol Bek) Lucas Torreira (Orta Saha) Gabriel Sara (Orta Saha) Yunus Akgün (Sağ Kanat) Roland Sallai (Sol Kanat) Mauro Icardi (Forvet) Victor Osimhen (Forvet)
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Mortadha Ben Ouanes, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Cafu, Aytaç Kara, Antonin Barak, Kevin Rodrigues, Josip Brekalo, Nuno Da Costa