https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/isvicrenin-ukrayna-buyukelcisi-ukraynaya-17-milyar-dolar-tahsis-etmeyi-planliyoruz-1088788306.html

İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'ya 1.7 milyar dolar tahsis etmeyi planlıyoruz

İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'ya 1.7 milyar dolar tahsis etmeyi planlıyoruz

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi Felix Baumann, ülkesinin Ukrayna'nın yeniden inşası projeleri için 1.7 milyar dolar tahsis edeceğini açıkladı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T21:26+0300

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2024-10-03T21:26+0300

ukrayna krizi

isviçre

ukrayna

moldova

yeniden yapılandırma

özyönetim

mayın temizleme

insani yardım

tesis

onarım

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İsviçre'nin Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Felix Baumann yaptığı açıklamada, İsviçre hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'daki hasarlı tesislerin onarılması ve yeniden yapılandırılması projeleri için 1.7 milyar dolar ayırmayı planladığını söyledi.Büyükelçi, “İsviçre hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'daki yeniden yapılandırma projelerine1.5 milyar İsviçre Frangı (1.7 milyar dolar) ayırmayı planladığı ‘Erken İyileştirme’’ programı işbirliğimizin bir diğer önemli odağı olmaya devam ediyor” dedi.Baumann, bu miktarın 1 milyarının özyönetim, mayın temizleme ve insani yardım sektörlerine, kalan miktarın ise İsviçre özel sektörünün dahil olduğu yeniden yapılandırma programları için kullanılacağını kaydetti.

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isviçre, ukrayna, moldova, yeniden yapılandırma, özyönetim, mayın temizleme, insani yardım, tesis, onarım