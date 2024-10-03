https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/isvicrenin-ukrayna-buyukelcisi-ukraynaya-17-milyar-dolar-tahsis-etmeyi-planliyoruz-1088788306.html
İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'ya 1.7 milyar dolar tahsis etmeyi planlıyoruz
İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'ya 1.7 milyar dolar tahsis etmeyi planlıyoruz
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi Felix Baumann, ülkesinin Ukrayna'nın yeniden inşası projeleri için 1.7 milyar dolar tahsis edeceğini açıkladı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T21:26+0300
2024-10-03T21:26+0300
2024-10-03T21:26+0300
ukrayna krizi
isviçre
ukrayna
moldova
yeniden yapılandırma
özyönetim
mayın temizleme
insani yardım
tesis
onarım
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İsviçre'nin Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Felix Baumann yaptığı açıklamada, İsviçre hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'daki hasarlı tesislerin onarılması ve yeniden yapılandırılması projeleri için 1.7 milyar dolar ayırmayı planladığını söyledi.Büyükelçi, “İsviçre hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'daki yeniden yapılandırma projelerine1.5 milyar İsviçre Frangı (1.7 milyar dolar) ayırmayı planladığı ‘Erken İyileştirme’’ programı işbirliğimizin bir diğer önemli odağı olmaya devam ediyor” dedi.Baumann, bu miktarın 1 milyarının özyönetim, mayın temizleme ve insani yardım sektörlerine, kalan miktarın ise İsviçre özel sektörünün dahil olduğu yeniden yapılandırma programları için kullanılacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukrayna-askerlerinin-santajini-anlatan-kadin-esimin-hayati-karsiliginda-askerlik-subesini-atese-1088786356.html
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isviçre, ukrayna, moldova, yeniden yapılandırma, özyönetim, mayın temizleme, insani yardım, tesis, onarım
isviçre, ukrayna, moldova, yeniden yapılandırma, özyönetim, mayın temizleme, insani yardım, tesis, onarım
İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'ya 1.7 milyar dolar tahsis etmeyi planlıyoruz
İsviçre'nin Ukrayna Büyükelçisi Felix Baumann, ülkesinin Ukrayna'nın yeniden inşası projeleri için 1.7 milyar dolar tahsis edeceğini açıkladı.
İsviçre'nin Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Felix Baumann yaptığı açıklamada, İsviçre hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'daki hasarlı tesislerin onarılması ve yeniden yapılandırılması projeleri için 1.7 milyar dolar ayırmayı planladığını söyledi.
Büyükelçi, “İsviçre hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna'daki yeniden yapılandırma projelerine1.5 milyar İsviçre Frangı (1.7 milyar dolar) ayırmayı planladığı ‘Erken İyileştirme’’ programı işbirliğimizin bir diğer önemli odağı olmaya devam ediyor” dedi.
Baumann, bu miktarın 1 milyarının özyönetim, mayın temizleme ve insani yardım sektörlerine, kalan miktarın ise İsviçre özel sektörünün dahil olduğu yeniden yapılandırma programları için kullanılacağını kaydetti.