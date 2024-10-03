https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukrayna-askerlerinin-santajini-anlatan-kadin-esimin-hayati-karsiliginda-askerlik-subesini-atese-1088786356.html

Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi

Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi

Sputnik Türkiye

Yessentuki kentinin sakini Yuliya Poliy, Ukrayna askerlerinin esir aldıkları kocasının görüntülendiği bir video göndererek eşinin hayatı karşılığında askerlik... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T19:54+0300

2024-10-03T19:54+0300

2024-10-03T19:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna silahlı kuvvetleri

şantaj

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Yuliya Poliy, Sputnik’e demecinde Ukrayna askerlerinin esir aldıkları kocasının görüntülendiği bir video göndererek eşinin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermesini istediklerini söyledi.Eşi Sergey Poliy’in (47) ağustos ayında Yessentuki’den operasyona gönderildiğini dile getiren kadın, ikisinin dört çocuğu ve hatta bir torunu olduğunu anlattı.Yuliya, “(Eşim) 10 Eylül’de grubu ile birlikte göreve çıktı ve kayboldu, 13 Eylül gece yarısı ise Telegram üzerinden bilinmeyen bir numaradan arandım. Açıp açmamakta uzun süre tereddüt ettim, sonra cevap verdim ve kocamın sesini duydum. Esir düştüğünü ve acımasızca dövüldüğünü, bir video göndereceklerini söyledi. Gönderdikleri video korkunçtu, orada kocamı gördüm” diye konuştu.Video eline geçtikten birkaç dakika sonra telefonun tekrar çaldığını söyleyen kadın, bu kez eşinin, kendisine dikte edildiği şekilde esaretten kurtulması için gereken koşulları sıraladığını ifade etti:Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Ukrayna askerlerinin esir tuttukları Rus asker Sergey Poliy’e işkence edip ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini istediklerini anlatmıştı. Ajansın eline geçen videoda esir düşen Poliy’in garaja ya da bodrum katına benzeyen bir mahalde yerde yatarken görülüyor, kamera arkasında bir adam bu kişiye ‘Er Poliy, esir’ diye sesleniyor, yerdeki adam ‘evet’ anlamında başını sallıyor. Bunun hemen ardından görüntüde yer almayan kimliği belirsiz bir kişi, esir Rus’u copla dövmeye başlıyor ve adamın acı içinde bağırmasına rağmen bir dakika boyunca ayak ve bacaklarına, kollarına, gövdesine ve başına copla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ukrayna-militanlari-esir-tuttuklari-askerin-ailesinden-teror-eylemi-gerceklestirmesini-talep-ediyor-1088731574.html

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Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi Sputnik Türkiye Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi 2024-10-03T19:54+0300 true PT0M40S

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