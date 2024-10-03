https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukrayna-askerlerinin-santajini-anlatan-kadin-esimin-hayati-karsiliginda-askerlik-subesini-atese-1088786356.html
Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi
Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi
Sputnik Türkiye
Yessentuki kentinin sakini Yuliya Poliy, Ukrayna askerlerinin esir aldıkları kocasının görüntülendiği bir video göndererek eşinin hayatı karşılığında askerlik... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T19:54+0300
2024-10-03T19:54+0300
2024-10-03T19:54+0300
ukrayna krizi
video
rusya
rus askeri
esir
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
şantaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088786486_13:0:2036:1138_1920x0_80_0_0_eaca31c0e9084ae35c62a8b82e0a8595.png
Yuliya Poliy, Sputnik’e demecinde Ukrayna askerlerinin esir aldıkları kocasının görüntülendiği bir video göndererek eşinin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermesini istediklerini söyledi.Eşi Sergey Poliy’in (47) ağustos ayında Yessentuki’den operasyona gönderildiğini dile getiren kadın, ikisinin dört çocuğu ve hatta bir torunu olduğunu anlattı.Yuliya, “(Eşim) 10 Eylül’de grubu ile birlikte göreve çıktı ve kayboldu, 13 Eylül gece yarısı ise Telegram üzerinden bilinmeyen bir numaradan arandım. Açıp açmamakta uzun süre tereddüt ettim, sonra cevap verdim ve kocamın sesini duydum. Esir düştüğünü ve acımasızca dövüldüğünü, bir video göndereceklerini söyledi. Gönderdikleri video korkunçtu, orada kocamı gördüm” diye konuştu.Video eline geçtikten birkaç dakika sonra telefonun tekrar çaldığını söyleyen kadın, bu kez eşinin, kendisine dikte edildiği şekilde esaretten kurtulması için gereken koşulları sıraladığını ifade etti:Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Ukrayna askerlerinin esir tuttukları Rus asker Sergey Poliy’e işkence edip ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini istediklerini anlatmıştı. Ajansın eline geçen videoda esir düşen Poliy’in garaja ya da bodrum katına benzeyen bir mahalde yerde yatarken görülüyor, kamera arkasında bir adam bu kişiye ‘Er Poliy, esir’ diye sesleniyor, yerdeki adam ‘evet’ anlamında başını sallıyor. Bunun hemen ardından görüntüde yer almayan kimliği belirsiz bir kişi, esir Rus’u copla dövmeye başlıyor ve adamın acı içinde bağırmasına rağmen bir dakika boyunca ayak ve bacaklarına, kollarına, gövdesine ve başına copla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ukrayna-militanlari-esir-tuttuklari-askerin-ailesinden-teror-eylemi-gerceklestirmesini-talep-ediyor-1088731574.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088786486_266:0:1783:1138_1920x0_80_0_0_05c85116e6c5d6f558c36b60b304ad66.png
Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi
2024-10-03T19:54+0300
true
PT0M40S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, rusya, rus askeri, esir, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, şantaj
video, rusya, rus askeri, esir, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, şantaj
Ukrayna askerlerinin şantajını anlatan kadın: Eşimin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermem istendi
Yessentuki kentinin sakini Yuliya Poliy, Ukrayna askerlerinin esir aldıkları kocasının görüntülendiği bir video göndererek eşinin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermesini istediklerini anlattı.
Yuliya Poliy, Sputnik’e demecinde Ukrayna askerlerinin esir aldıkları kocasının görüntülendiği bir video göndererek eşinin hayatı karşılığında askerlik şubesini ateşe vermesini istediklerini söyledi.
Eşi Sergey Poliy’in (47) ağustos ayında Yessentuki’den operasyona gönderildiğini dile getiren kadın, ikisinin dört çocuğu ve hatta bir torunu olduğunu anlattı.
Yuliya, “(Eşim) 10 Eylül’de grubu ile birlikte göreve çıktı ve kayboldu, 13 Eylül gece yarısı ise Telegram üzerinden bilinmeyen bir numaradan arandım. Açıp açmamakta uzun süre tereddüt ettim, sonra cevap verdim ve kocamın sesini duydum. Esir düştüğünü ve acımasızca dövüldüğünü, bir video göndereceklerini söyledi. Gönderdikleri video korkunçtu, orada kocamı gördüm” diye konuştu.
Video eline geçtikten birkaç dakika sonra telefonun tekrar çaldığını söyleyen kadın, bu kez eşinin, kendisine dikte edildiği şekilde esaretten kurtulması için gereken koşulları sıraladığını ifade etti:
Pyatigorsk askerlik şubesini veya askeri bir aracı ateşe vermem, tüm bunları videoya çekip göndermem istendi. Bunun için bana iki gün süre verdiler, eğer kundaklama videosunu göndermezsem bana kocamın kesilmiş kafasının olduğu başka bir video göndereceklerini söylediler.
Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Ukrayna askerlerinin esir tuttukları Rus asker Sergey Poliy’e işkence edip ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini istediklerini anlatmıştı. Ajansın eline geçen videoda esir düşen Poliy’in garaja ya da bodrum katına benzeyen bir mahalde yerde yatarken görülüyor, kamera arkasında bir adam bu kişiye ‘Er Poliy, esir’ diye sesleniyor, yerdeki adam ‘evet’ anlamında başını sallıyor.
Bunun hemen ardından görüntüde yer almayan kimliği belirsiz bir kişi, esir Rus’u copla dövmeye başlıyor ve adamın acı içinde bağırmasına rağmen bir dakika boyunca ayak ve bacaklarına, kollarına, gövdesine ve başına copla vuruyor.