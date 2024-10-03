https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/isvec-disisleri-bakanina-domates-firlatildi-korkak-kaciyor-1088789380.html

İsveç Dışişleri Bakanına domates fırlatıldı: 'Korkak kaçıyor'

İsveç Dışişleri Bakanına domates fırlatıldı: 'Korkak kaçıyor'

Sputnik Türkiye

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın İsveç parlamentosunda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Stenergar'a domates fırlatılarak saldırı... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T22:04+0300

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saldırı

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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda 'İsrail'in işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki yasadışı işgaline' bir yıl içinde son vermesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilgili yapılan oturumda domatesli saldırıya uğradı.Konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğrayan Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk etti.İsveç medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin “İsrail'i durdurun, onlar terörist”, bir başka kişinin ise “Korkak kaçıyor” diye bağırdığını ifade edildi. Haberlerde, fırlatılan domateslerin torba içinde olduğu ve Stenergard'ın iki sıra arkasına düştüğü aktarıldı. Haberlerde, 3 kişinin parlamento güvenliği tarafından gözaltına alındığı ve polise teslim edildiği bildirildi.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunarak, parlamentoda güvenliğin sağlanması için 'güçlü önlemler' alınmasını istediğini belirtti.

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isveç, isveç dışişleri bakanlığı, domates, saldırı