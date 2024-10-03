İsveç Dışişleri Bakanına domates fırlatıldı: 'Korkak kaçıyor'
© İHA / STEPHANI SPINDELepa11627494 Maria Malmer Stenergard, Minister for Foreign Affairs of Sweden, speaks during the General Debate of the 79th session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 26 September 2024. The annual high-level General Debate gathers world leaders from 24 to 28 September, and 30 September under the theme, 'Leaving no one behind: acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generations'. EPA-EFE/STEPHANI SPINDEL
© İHA / STEPHANI SPINDEL
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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın İsveç parlamentosunda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Stenergar'a domates fırlatılarak saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda 'İsrail'in işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki yasadışı işgaline' bir yıl içinde son vermesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilgili yapılan oturumda domatesli saldırıya uğradı.
Konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğrayan Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk etti.
İsveç medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin “İsrail'i durdurun, onlar terörist”, bir başka kişinin ise “Korkak kaçıyor” diye bağırdığını ifade edildi.
Haberlerde, fırlatılan domateslerin torba içinde olduğu ve Stenergard'ın iki sıra arkasına düştüğü aktarıldı. Haberlerde, 3 kişinin parlamento güvenliği tarafından gözaltına alındığı ve polise teslim edildiği bildirildi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunarak, parlamentoda güvenliğin sağlanması için 'güçlü önlemler' alınmasını istediğini belirtti.