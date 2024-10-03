https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abd-baskani-biden-duyurdu-saldiri-ihtimalini-tartisiyoruz-1088788129.html
ABD Başkanı Biden duyurdu: 'Saldırı ihtimalini tartışıyoruz'
ABD Başkanı Biden duyurdu: 'Saldırı ihtimalini tartışıyoruz'
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırması ihtimaline açık kapı bıraktıklarını belirterek bugün bir... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T21:19+0300
2024-10-03T21:19+0300
2024-10-03T21:23+0300
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israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
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ABD Başkanı Biden, basın mensuplarına İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef alabileceğini açıkladı.Florida eyaletine hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırma ihtimali hakkında "Şu anda bunu tartışıyoruz" dedi.'Bugün bir şey olmayacak'İsrail'in İran'a karşılık verme ihtimali hakkında ABD Başkanı Biden "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız" şeklinde konuştu.Petrol fiyatları kaç dolar?ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine düzenleyeceği olası bir saldırıya açık kapı bıraktı. Biden'ın konuşmasının ardından Brent petrol fiyatlarında yüzde 4.68'lik bir yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 77.36 dolara yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/brent-petrolde-tarihi-dusus-70-dolara-indi-petrol-neden-dusuyor-1087751453.html
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petrol kaç dolar, brent petrol ne kadar, abd başkanı, biden
petrol kaç dolar, brent petrol ne kadar, abd başkanı, biden
ABD Başkanı Biden duyurdu: 'Saldırı ihtimalini tartışıyoruz'
21:19 03.10.2024 (güncellendi: 21:23 03.10.2024)
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırması ihtimaline açık kapı bıraktıklarını belirterek bugün bir saldırı beklenmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden, basın mensuplarına İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef alabileceğini açıkladı.
Florida eyaletine hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırma ihtimali hakkında "Şu anda bunu tartışıyoruz" dedi.
'Bugün bir şey olmayacak'
İsrail'in İran'a karşılık verme ihtimali hakkında ABD Başkanı Biden "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız" şeklinde konuştu.
Petrol fiyatları kaç dolar?
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine düzenleyeceği olası bir saldırıya açık kapı bıraktı. Biden'ın konuşmasının ardından Brent petrol fiyatlarında yüzde 4.68'lik bir yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 77.36 dolara yükseldi.