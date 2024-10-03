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SON DAKİKA | ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israil-gece-savas-ucaklariyla-gitti-lubnanin-baskenti-beyruta-4-ayri-koldan-saldiri-1088746139.html
İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı
İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı
Sputnik Türkiye
İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T08:00+0300
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israil- filistin çatışması
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lübnan
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beyrut limanı
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
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İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere 'hassas saldırılar' düzenlediğini ifade etti.Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html
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israil, israil-filistin, lübnan, beyrut, beyrut limanı, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, işgal, işgal, ordu, ordu
israil, israil-filistin, lübnan, beyrut, beyrut limanı, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, işgal, işgal, ordu, ordu

İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı

08:00 03.10.2024 (güncellendi: 08:01 03.10.2024)
© AA / Houssam Shbaroİran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi.
İran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.
Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.
Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.
Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.
Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere 'hassas saldırılar' düzenlediğini ifade etti.
Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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