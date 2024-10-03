https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israil-gece-savas-ucaklariyla-gitti-lubnanin-baskenti-beyruta-4-ayri-koldan-saldiri-1088746139.html

İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı

İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı

Sputnik Türkiye

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere 'hassas saldırılar' düzenlediğini ifade etti.Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html

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