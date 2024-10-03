https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israil-gece-savas-ucaklariyla-gitti-lubnanin-baskenti-beyruta-4-ayri-koldan-saldiri-1088746139.html
İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı
İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı
Sputnik Türkiye
İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T08:00+0300
2024-10-03T08:00+0300
2024-10-03T08:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
lübnan
beyrut
beyrut limanı
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
işgal
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İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere 'hassas saldırılar' düzenlediğini ifade etti.Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html
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israil, israil-filistin, lübnan, beyrut, beyrut limanı, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, işgal, işgal, ordu, ordu
israil, israil-filistin, lübnan, beyrut, beyrut limanı, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, işgal, işgal, ordu, ordu
İsrail gece savaş uçaklarıyla gitti: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 ayrı koldan saldırı
08:00 03.10.2024 (güncellendi: 08:01 03.10.2024)
İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.
Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.
Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.
Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.
Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere 'hassas saldırılar' düzenlediğini ifade etti.
Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.