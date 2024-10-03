https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/hizbullah-israilin-kuzeyinde-bir-israil-tankini-gudumlu-fuze-ile-vurduk-1088782059.html
Hizbullah: İsrail’in kuzeyinde bir İsrail tankını güdümlü füze ile vurduk
Hizbullah: İsrail’in kuzeyinde bir İsrail tankını güdümlü füze ile vurduk
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait bir tankın güdümlü füzeyle vurulduğunu bildirdi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:37+0300
2024-10-03T17:37+0300
2024-10-03T17:37+0300
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israil savunma kuvvetleri (idf)
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çatışma
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Hizbullah, basın servisi üzerinden yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait bir tankın güdümlü füzeyle vurulduğunu belirtti.Açıklamada, “Perşembe günü saat 15.05’te İslami Direniş (Hizbullah) savaşçıları, Netua yerleşiminde bir Merkava tankını güdümlü füzeyle vurdu” ifadelerine yer verildi.Hizbullah daha önce de sabah saatlerinde eski sınır kapısı Fatima’nın yakınlarında İsrail birliklerinin Lübnan topraklarına girme girişiminin topçu atışları ile durdurulduğunu duyurmuştu.İsrail, 1 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güney sınırlarında Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu yürütüyor, ayrıca başkent Beyrut ve civarlarını hedef alarak hava saldırıları düzenliyor. İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve üst düzey komutanları dahil olmak üzere binden fazla kişi hayatını kaybetti, 90 binden fazla Lübnan vatandaşı sığınmacı statüsüne düştü. Hizbullah savaşçıları, saflarında ve komuta kademesinde meydana gelen kayıplara rağmen kara çatışmalarına ve İsrail topraklarına füze atışlarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanda-sicak-temas-hizbullah-gucleri-ile-israil-askerleri-ilk-kez-catisti-1088689296.html
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lübnan, israil, hizbullah, idf, israil savunma kuvvetleri (idf), tank, çatışma, çatışmalar, beyrut, hava saldırıları, füze saldırısı
lübnan, israil, hizbullah, idf, israil savunma kuvvetleri (idf), tank, çatışma, çatışmalar, beyrut, hava saldırıları, füze saldırısı
Hizbullah: İsrail’in kuzeyinde bir İsrail tankını güdümlü füze ile vurduk
Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait bir tankın güdümlü füzeyle vurulduğunu bildirdi.
Hizbullah, basın servisi üzerinden yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait bir tankın güdümlü füzeyle vurulduğunu belirtti.
Açıklamada, “Perşembe günü saat 15.05’te İslami Direniş (Hizbullah) savaşçıları, Netua yerleşiminde bir Merkava tankını güdümlü füzeyle vurdu” ifadelerine yer verildi.
Hizbullah daha önce de sabah saatlerinde eski sınır kapısı Fatima’nın yakınlarında İsrail birliklerinin Lübnan topraklarına girme girişiminin topçu atışları ile durdurulduğunu duyurmuştu.
İsrail, 1 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güney sınırlarında Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu yürütüyor, ayrıca başkent Beyrut ve civarlarını hedef alarak hava saldırıları düzenliyor. İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve üst düzey komutanları dahil olmak üzere binden fazla kişi hayatını kaybetti, 90 binden fazla Lübnan vatandaşı sığınmacı statüsüne düştü. Hizbullah savaşçıları, saflarında ve komuta kademesinde meydana gelen kayıplara rağmen kara çatışmalarına ve İsrail topraklarına füze atışlarına devam ediyor.