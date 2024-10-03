https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/hizbullah-israilin-kuzeyinde-bir-israil-tankini-gudumlu-fuze-ile-vurduk-1088782059.html

Hizbullah: İsrail’in kuzeyinde bir İsrail tankını güdümlü füze ile vurduk

Hizbullah: İsrail’in kuzeyinde bir İsrail tankını güdümlü füze ile vurduk

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait bir tankın güdümlü füzeyle vurulduğunu bildirdi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T17:37+0300

2024-10-03T17:37+0300

2024-10-03T17:37+0300

dünya

lübnan

israil

hizbullah

idf

israil savunma kuvvetleri (idf)

tank

çatışma

çatışmalar

beyrut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088780873_0:60:1182:725_1920x0_80_0_0_86fa037cb566f220357b4fa1ce50e196.png

Hizbullah, basın servisi üzerinden yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait bir tankın güdümlü füzeyle vurulduğunu belirtti.Açıklamada, “Perşembe günü saat 15.05’te İslami Direniş (Hizbullah) savaşçıları, Netua yerleşiminde bir Merkava tankını güdümlü füzeyle vurdu” ifadelerine yer verildi.Hizbullah daha önce de sabah saatlerinde eski sınır kapısı Fatima’nın yakınlarında İsrail birliklerinin Lübnan topraklarına girme girişiminin topçu atışları ile durdurulduğunu duyurmuştu.İsrail, 1 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güney sınırlarında Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu yürütüyor, ayrıca başkent Beyrut ve civarlarını hedef alarak hava saldırıları düzenliyor. İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve üst düzey komutanları dahil olmak üzere binden fazla kişi hayatını kaybetti, 90 binden fazla Lübnan vatandaşı sığınmacı statüsüne düştü. Hizbullah savaşçıları, saflarında ve komuta kademesinde meydana gelen kayıplara rağmen kara çatışmalarına ve İsrail topraklarına füze atışlarına devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanda-sicak-temas-hizbullah-gucleri-ile-israil-askerleri-ilk-kez-catisti-1088689296.html

lübnan

israil

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, israil, hizbullah, idf, israil savunma kuvvetleri (idf), tank, çatışma, çatışmalar, beyrut, hava saldırıları, füze saldırısı