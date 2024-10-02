https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanda-sicak-temas-hizbullah-gucleri-ile-israil-askerleri-ilk-kez-catisti-1088689296.html

Lübnan'da sıcak temas: Hizbullah güçleri ile İsrail askerleri ilk kez çatıştı

Lübnan'da sıcak temas: Hizbullah güçleri ile İsrail askerleri ilk kez çatıştı

Sputnik Türkiye

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sıcak temasa ilişkin bilgi verdi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T09:15+0300

2024-10-02T09:15+0300

2024-10-02T09:22+0300

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israil ordusu (idf)

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kara harekatı

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askeri operasyon

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail piyade gücüne karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu.Açıklamada, Hizbullah unsurlarının bu sabah Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.Hizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde kara harekatı başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu.Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken, Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını vurgulamıştı.

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