https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/eylulun-zam-sampiyonu-ogrenci-yurtlari-oldu-1088760103.html

Eylül'ün zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu

Eylül'ün zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu

Sputnik Türkiye

Eylül ayında en fazla fiyat artışı öğrenci yurtlarında yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü kişisel aksesuarlarda görüldü. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T12:04+0300

2024-10-03T12:04+0300

2024-10-03T12:04+0300

türkiye

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

öğrenci yurdu

fiyat artışı

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TÜİK, eylül ayında en fazla fiyat artışı yaşanan ürün ve hizmetleri açıkladı. Verilere göre eylül ayının zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu. Diğer konaklama hizmetleri olarak belirtilen öğrenci yurtlarında artış yüzde 50.4 olarak hesaplandı. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.En fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünler Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-maas-zammi-icin-3-aylik-enflasyon-farki-geldi-1088752228.html

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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), öğrenci yurdu, fiyat artışı