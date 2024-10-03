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Eylül'ün zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu
Eylül'ün zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu
Sputnik Türkiye
Eylül ayında en fazla fiyat artışı öğrenci yurtlarında yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü kişisel aksesuarlarda görüldü. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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TÜİK, eylül ayında en fazla fiyat artışı yaşanan ürün ve hizmetleri açıkladı. Verilere göre eylül ayının zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu. Diğer konaklama hizmetleri olarak belirtilen öğrenci yurtlarında artış yüzde 50.4 olarak hesaplandı. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.En fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünler Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-maas-zammi-icin-3-aylik-enflasyon-farki-geldi-1088752228.html
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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), öğrenci yurdu, fiyat artışı
enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), öğrenci yurdu, fiyat artışı

Eylül'ün zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu

12:04 03.10.2024
© İHAÖğrenci yurdu
Öğrenci yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© İHA
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Eylül ayında en fazla fiyat artışı öğrenci yurtlarında yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü kişisel aksesuarlarda görüldü.
TÜİK, eylül ayında en fazla fiyat artışı yaşanan ürün ve hizmetleri açıkladı. Verilere göre eylül ayının zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu. Diğer konaklama hizmetleri olarak belirtilen öğrenci yurtlarında artış yüzde 50.4 olarak hesaplandı. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.
Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünler

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.
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