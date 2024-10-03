https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-maas-zammi-icin-3-aylik-enflasyon-farki-geldi-1088752228.html

Emekli ve memurları ilgilendiriyor: Maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı geldi

Emekli ve memurları ilgilendiriyor: Maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı enflasyon verisini duyurmasıyla beraber memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zammı için 3... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:04+0300

2024-10-03T11:04+0300

2024-10-03T11:13+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 3 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. Yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak ek zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 ocak ayında alacakları zamları hesaplıyor. Memur ve emeklileri ilgilendiren 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3.23, ağustos ayı için de yüzde 2,47, eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html

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