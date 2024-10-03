https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-yerlikaya-rusya-ankara-buyukelcisi-yerhovu-kabul-etti-1088784452.html

Bakan Yerlikaya, Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Bakan Yerlikaya, Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Sputnik Türkiye

Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T18:25+0300

2024-10-03T18:25+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

rusya ankara büyükelçliği

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

ziyaret

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulle ilgili Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-buyukelci-yerhov-turk-sirketleri-yabanci-elciliklerden-tehdit-telefonlari-aliyor-1088391003.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, ziyaret