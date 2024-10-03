https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-yerlikaya-rusya-ankara-buyukelcisi-yerhovu-kabul-etti-1088784452.html
Bakan Yerlikaya, Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
Bakan Yerlikaya, Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T18:25+0300
2024-10-03T18:25+0300
2024-10-03T18:25+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
rusya ankara büyükelçliği
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
ziyaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulle ilgili Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-buyukelci-yerhov-turk-sirketleri-yabanci-elciliklerden-tehdit-telefonlari-aliyor-1088391003.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, ziyaret
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, ziyaret
Bakan Yerlikaya, Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.
İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulle ilgili Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.