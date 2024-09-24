https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-buyukelci-yerhov-turk-sirketleri-yabanci-elciliklerden-tehdit-telefonlari-aliyor-1088391003.html

Rus Büyükelçi Yerhov: Türk şirketleri, yabancı elçiliklerden tehdit telefonları alıyor

Rus Büyükelçi Yerhov: Türk şirketleri, yabancı elçiliklerden tehdit telefonları alıyor

Sputnik Türkiye

ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'yla işbirliğini sürdüren Türk şirketlerine uyguladığı baskı son dönemde artarken Rus Büyükelçi Yerhov, bu bağlamda yapılan... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T17:33+0300

2024-09-24T17:33+0300

2024-09-24T17:33+0300

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk iş insanlarının Rusya'yla işbirliği nedeniyle Batı'nın tehdit, baskı ve açık şantajına maruz kaldığını ve yabancı elçiliklerden tehdit telefonları aldığını vurguladı.Sputnik'e demeç veren Yerhov, Türkiye ve Rusya arasındaki bankacılık işlemlerinin Eylül ayı ortasından itibaren ABD tarafından en sıkı biçimde kontrol edildiğine dair haberleri değerlendirdi.Yerhov, "Bunda şaşıracak bir şey yok. Tehdit, baskı ve açık şantaj yöntemi Batılı meslektaşlarımızın cephaneliğinde uzun zamandır sağlam bir şekilde yerini almış durumda. İşi öyle bir noktaya getiriyorlar ki, Türk iş insanlarının anlattıklarına göre, ofislerine telefon ediyorlar ve 'Merhaba, ben falanca, (büyük bir ülkenin) büyükelçiliğinin ikinci katibiyim. Şirketinizin Rusya ile işbirliği geliştirdiğini öğrendik. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak bankalarımızda hesaplarınız var ve aynı zamanda şirketlerimizle de iş yapıyorsunuz' diyorlar" ifadelerini kullandı.Aynı ülkenin ulusal hazinesinden heyetlerin Türk firmaları için 'eğitimler' organize ettiklerini ve Rusya'yla bağları nedeniyle yaptırım listesine dahil edilen şirketlerin başına neler gelebileceğini somut örneklerle anlatıp gösterdiklerini belirten Yerhov, bu tür baskının örneklerinin bankacılık sektöründe de uygulandığına dikkat çekti.Söz konusu baskıyı uygulayanların herkesi korkutamayacağını, zira Türk halkının cesur ve gururlu olduğunu kaydeden Rusya Büyükelçisi, ancak birilerinin korkacağını ve onların istediğinin de bu olduğunu vurguladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin aleni baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla göz korkutmaktan çekinmediğini vurgulamıştı.ABD'nin Türkiye'ye tamamen aleni bir baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla Ankara'yı korkutmaktan çekinmediğini belirten Peskov, "Ancak bizce Türkiye Cumhuriyeti, sadece ulusal çıkarlarını esas almaya devam ediyor ve bu bağlamda da bizimle (Rusya'yla) ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştiriyor" demişti.

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