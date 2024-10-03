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AFAD Genel Müdürü Tatar'dan 7.8'lik deprem uyarısı: Marmara'nın güneyini işaret edip endişelendiren kenti açıkladı
AFAD Genel Müdürü Tatar'dan 7.8'lik deprem uyarısı: Marmara'nın güneyini işaret edip endişelendiren kenti açıkladı
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bursa'da Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Marmara... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T16:27+0300
2024-10-03T16:27+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bursa
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Olası büyük Marmara depremine ilişkin yer bilimcilerden hemen hemen her gün uyarılar geliyor. Bu kez de AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Marmara Denizi'nde yer alan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji topladığını vurgulayan Tatar, söz konusu fayın kırılması halinde 7.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyledi. Bursa'daki bir toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü, Güney Marmara'daki aktif fayları da işaret etti. Tatar, "Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz" diyerek kendisini kaygılandıran asıl kenti açıkladı. 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısıProf. Dr. Tatar'ın deprem uyarıları şöyle:* Her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bu güne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir.* 6 Şubat'ı konuşmaya başladığımda benim boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Birçok acıyı yüreğimde hissediyorum. 77 gün AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım. O adrenalinle uykusuz bir şekilde birçok şeye koşturmaya çalıştım. Keşke tek bir canımızı bile yitirmeseydik. 6 Şubat gerçekten hiçbir hatayı affetmedi. Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük.* 1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2 buçuk santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bu güne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Hatırlarsanız 17 Ağustos'ta, demiryolundaki rayların bükülmesi bu şekilde oldu. Bu hangi büyüklükteki depreme karşılık derseniz, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir."Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi"* Sadece Marmara içinde aktif faylar yok. Marmara'nın güneyinde de aktif faylar bulunuyor. Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz. Mustafa başkanımı korkutmak istemiyorum ama Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi. 1855 Bursa depremi Uluabat fayından kaynaklanmış bir deprem...
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bursa
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bursa

AFAD Genel Müdürü Tatar'dan 7.8'lik deprem uyarısı: Marmara'nın güneyini işaret edip endişelendiren kenti açıkladı

16:27 03.10.2024
© AADeprem haritası
Deprem haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bursa'da Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Marmara Denizi'ndeki fayın her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ettiğine dikkat çekti. Marmara depreminin 7.8 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini belirten Tatar, asıl kaygılandığı kenti açıkladı.
Olası büyük Marmara depremine ilişkin yer bilimcilerden hemen hemen her gün uyarılar geliyor. Bu kez de AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Marmara Denizi'nde yer alan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji topladığını vurgulayan Tatar, söz konusu fayın kırılması halinde 7.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyledi. Bursa'daki bir toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü, Güney Marmara'daki aktif fayları da işaret etti. Tatar, "Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz" diyerek kendisini kaygılandıran asıl kenti açıkladı.

7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Tatar'ın deprem uyarıları şöyle:
* Her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bu güne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir.
* 6 Şubat'ı konuşmaya başladığımda benim boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Birçok acıyı yüreğimde hissediyorum. 77 gün AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım. O adrenalinle uykusuz bir şekilde birçok şeye koşturmaya çalıştım. Keşke tek bir canımızı bile yitirmeseydik. 6 Şubat gerçekten hiçbir hatayı affetmedi. Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük.
* 1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2 buçuk santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bu güne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Hatırlarsanız 17 Ağustos'ta, demiryolundaki rayların bükülmesi bu şekilde oldu. Bu hangi büyüklükteki depreme karşılık derseniz, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir.

"Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi"

* Sadece Marmara içinde aktif faylar yok. Marmara'nın güneyinde de aktif faylar bulunuyor. Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz. Mustafa başkanımı korkutmak istemiyorum ama Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi. 1855 Bursa depremi Uluabat fayından kaynaklanmış bir deprem...
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