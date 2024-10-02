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Wanda Nara'nın gizli ses kaydı sızdı, Icardi'ye kötü haberi verdi: 'Artık buna dayanamıyorum'
Wanda Nara'nın gizli ses kaydı sızdı, Icardi'ye kötü haberi verdi: 'Artık buna dayanamıyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak, çiftin Arjantin basınında yankı... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T07:24+0300
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Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullandı. Nara'nın bu sözleri, çiftin ilişkisi hakkında süregelen spekülasyonları daha da alevlendirdi.Avukatından açıklama: 'Ayrı odalardaydılar'Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesi sonrası Nara'nın avukatı da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Avukat, "Mauro Arjantin’e kızlarını görmek için geldi, aynı evde kaldılar ancak ayrı odalardaydılar. Birlikte akşam yemeği yemeleri gayet normal. Boşanmadılar, ama ilişkilerinde teknik bir uzlaşma yok" dedi.Evliliğin akıbeti merak konusuIcardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri sıkça magazin gündemine gelirken, evliliklerinin geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da yer alan iddialar, Wanda Nara’nın boşanma sürecine girdiğini öne sürerken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
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wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, boşanma, boşanma davası, boşanmak, gıyabında boşanmak, ayrılma, eş, ses kaydı
wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, boşanma, boşanma davası, boşanmak, gıyabında boşanmak, ayrılma, eş, ses kaydı

Wanda Nara'nın gizli ses kaydı sızdı, Icardi'ye kötü haberi verdi: 'Artık buna dayanamıyorum'

07:24 02.10.2024
© Fotoğraf : InstagramWanda Nara
Wanda Nara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak, çiftin Arjantin basınında yankı uyandıran boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları tartışma yarattı. Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılıp Arjantin'e dönme planları olduğu söylentileri de bu haberlerle birlikte güç kazandı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullandı. Nara'nın bu sözleri, çiftin ilişkisi hakkında süregelen spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Avukatından açıklama: 'Ayrı odalardaydılar'

Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesi sonrası Nara'nın avukatı da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Avukat, "Mauro Arjantin’e kızlarını görmek için geldi, aynı evde kaldılar ancak ayrı odalardaydılar. Birlikte akşam yemeği yemeleri gayet normal. Boşanmadılar, ama ilişkilerinde teknik bir uzlaşma yok" dedi.

Evliliğin akıbeti merak konusu

Icardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri sıkça magazin gündemine gelirken, evliliklerinin geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da yer alan iddialar, Wanda Nara’nın boşanma sürecine girdiğini öne sürerken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
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