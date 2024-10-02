https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/meteoroloji-ve-afadtan-acil-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-geldi-buralari-terk-edin-1088686635.html

Meteoroloji ve AFAD'tan acil sarı ve turuncu kodlu alarm geldi: 'Buraları terk edin'

Meteoroloji ve AFAD'tan acil sarı ve turuncu kodlu alarm geldi: 'Buraları terk edin'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından Zonguldak ve Bartın'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak’ta yollar su altında kalırken... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T07:13+0300

2024-10-02T07:13+0300

2024-10-02T07:13+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar küreme

kar yağışı

kar fırtınası

kar tatili

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AFAD’ın yaptığı turuncu kodlu uyarı sonrası, Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde su taşkınlarına neden oldu. Kozlu sahil yolu su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler güçlükle ilerledi. Denizlerde dev dalgalar oluştu, yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar kıyıları dövdü. Gökgöl Mağarası, aşırı yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı. Motosikletlerin trafiğe çıkması da yasaklandı. Ayrıca 20 kent için yeni yağış uyarıları yapıldı.Bartın’da sel tehlikesi: Irmak bariyerlerle korunuyorBartın’da şiddetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı’nın taşma riski gündeme geldi. Olası taşkına karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturulurken, yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.Valilikten kritik uyarılar: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınZonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, özellikle sel ve heyelan riski olan bölgelerde yaşayan kişilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Heyelan ve taşkın riski olan yerlerde yaşayanların güvenli bölgelere taşındığını teyit ettik. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalı. Ani yağışlar, küçük derelerde sel riskini artırabilir. Tedbirli olunmasını istiyoruz," dedi.Bolu’da i̇lk kar yağışı başladıBolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterirken, karla kaplanan alanlar doğa severler tarafından görüntülendi.20 Kent i̇çin yeni yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağışların süreceği tahmin ediliyor. Ayrıca Sivas, Sakarya ve Hatay gibi illerde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Hava durumu ve uyarılarHava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağı öngörülürken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı kişileri uyardı.Sel, taşkın ve heyelan riskine karşı bölgede alarm durumu devam ediyor.Bugün hava nasıl olalcak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutluEGEAz bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİZMİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 27°CAz bulutluMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlıISPARTA °C, 24°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı bulutluVAN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAKaradeniz, Batı Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, periyot boyu doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: Orta; kuvvetli yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/afad-duyurdu-konyada-deprem-son-depremler-konya-deprem-mi-oldu-konya-deprem-1088686496.html

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