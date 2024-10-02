Ukrayna ordusu, Belgorod Bölgesi'nde 2 kamyona saldırı düzenledi: Sivil can kaybı var
© AABelgorod
© AA
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Ukrayna ordusu, muharebe sahasında istediklerini elde edememenin verdiği intikam hırsıyla Rusya topraklarındaki sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2 kamyona FPV tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Belgorod-Şebekino-Volokonovka karayolunda 2 FPV tipi İHA, seyir halindeki 2 kamyona saldırdı. Düşmanca saldırı sonucunda bir kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer kamyonun sürücü yaralandı" dedi.
Başından yaralanan sürücünün Şebekino'daki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Gladkov, tıbbi müdahalenin ardından şahsın taburcu edildiğini bildirdi.
Hayatını kaybeden sürücünün ailesine başsağlığı dileklerini ileten Gladkov, tüm Belgorod sakinlerinin yaşanan can kaybı nedeniyle yas tuttuğunu sözlerine ekledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Belgorod-Şebekino-Volokonovka karayolunda 2 FPV tipi İHA, seyir halindeki 2 kamyona saldırdı. Düşmanca saldırı sonucunda bir kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer kamyonun sürücü yaralandı" dedi.
Başından yaralanan sürücünün Şebekino'daki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Gladkov, tıbbi müdahalenin ardından şahsın taburcu edildiğini bildirdi.
Hayatını kaybeden sürücünün ailesine başsağlığı dileklerini ileten Gladkov, tüm Belgorod sakinlerinin yaşanan can kaybı nedeniyle yas tuttuğunu sözlerine ekledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.