https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ukrayna-militanlari-esir-tuttuklari-askerin-ailesinden-teror-eylemi-gerceklestirmesini-talep-ediyor-1088731574.html

‘Ukrayna militanları esir tuttukları askerin ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini talep ediyor’

‘Ukrayna militanları esir tuttukları askerin ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini talep ediyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının, esir tuttukları Rus bir askere işkence edip videosunu göstererek ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T19:48+0300

2024-10-02T19:48+0300

2024-10-02T19:48+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

esir

birleşmiş milletler (bm)

bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)

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Gelişmeleri yakından takip eden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Ukrayna askerleri esir tuttukları Rus askere işkence edip videosunu ailesine göndererek, eşinden terör eylemi gerçekleştirmesini istedi. Kaynak, “Esir Sergey Poliy’in eşine, Ukrayna’da esaret altındayken gördüğü işkencenin videosu gönderildi, kendisinden işkencelerin durdurulması için terör saldırısı düzenlemesi istendi” diye konuştu. Kaynağın ajansa sunduğu videoda Rus esirin garaja ya da bodrum katına benzeyen bir mahalde yere yatarken görülüyor. Kamera arkasındaki adam bu kişiye ‘Er Poliy, esir’ diye sesleniyor, yerdeki adam ‘evet’ anlamında başını sallıyor. Bunun hemen ardından görüntüde yer almayan kimliği belirsiz bir kişi, esir Rus’u copla dövmeye başlıyor ve adamın acı içinde bağırmasına rağmen bir dakika boyunca ayak ve bacaklarına, kollarına, gövdesine ve başına copla vuruyor. Ukrayna askerleri, aşırı milliyetçi oluşumlar ve paralı askerler defalarca esirleri infaz etmek ve tutsaklara işkence yapmakla suçlanmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi, dün yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin garaj ve bodrum gibi gayri resmi gözaltı yerlerinde Rus savaş esirlerine işkence yaptığını bildirmişti. Rapora göre, bakanlığın görüştüğü Ukrayna’daki Rus savaş esirlerinin yarısından fazlası işkenceye maruz kaldı. Aynı zamanda Ukrayna Başsavcılığı, Rus savaş esirlerinin öldürülmesi veya işkence edilmesinden dolayı kimseyi sorumlu tutmadı.

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‘Ukrayna militanları esir tuttukları askerin ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini talep ediyor’ Sputnik Türkiye ‘Ukrayna militanları esir tuttukları askerin ailesinden terör eylemi gerçekleştirmesini talep ediyor’ 2024-10-02T19:48+0300 true PT1M18S

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)