https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ucakta-kabin-memuruyla-tartismisti-dilan-citak-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1088716084.html
Uçakta kabin memuruyla tartışmıştı: Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı
Uçakta kabin memuruyla tartışmıştı: Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
THY uçağında kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T16:20+0300
2024-10-02T16:20+0300
2024-10-02T16:20+0300
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kavga
hakaret
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Türk Hava Yolları'nın (THY) 17 Eylül'de gerçekleştirilen Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı.İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'a, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Çıtak hakkındaki soruşturmanın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından yürütüldüğü öğrenildi. Ne olmuştu?Dilan Çıtak, 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Çıtak'ın tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Çıtak, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti. Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Çıtak'tan şikayetçi olmuş, Çıtak ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dilan-citak-ucaktaki-kavgaya-iliskin-konustu-kedim-fenalasmisti-video-manipule-edildigim-andaki-1088152370.html
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dilan çıtak, thy, kabin memuru, hostes, kavga, hakaret, ibrahim tatlıses
dilan çıtak, thy, kabin memuru, hostes, kavga, hakaret, ibrahim tatlıses
Uçakta kabin memuruyla tartışmıştı: Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı
THY uçağında kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) 17 Eylül'de gerçekleştirilen Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı.
İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'a, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Çıtak hakkındaki soruşturmanın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
Dilan Çıtak, 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Çıtak'ın tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Çıtak, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti. Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Çıtak'tan şikayetçi olmuş, Çıtak ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.