https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ucakta-kabin-memuruyla-tartismisti-dilan-citak-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1088716084.html

Uçakta kabin memuruyla tartışmıştı: Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı

Uçakta kabin memuruyla tartışmıştı: Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

THY uçağında kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T16:20+0300

2024-10-02T16:20+0300

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yaşam

dilan çıtak

thy

kabin memuru

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kavga

hakaret

ibrahim tatlıses

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Türk Hava Yolları'nın (THY) 17 Eylül'de gerçekleştirilen Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı.İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'a, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Çıtak hakkındaki soruşturmanın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından yürütüldüğü öğrenildi. Ne olmuştu?Dilan Çıtak, 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Çıtak'ın tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Çıtak, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti. Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Çıtak'tan şikayetçi olmuş, Çıtak ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dilan-citak-ucaktaki-kavgaya-iliskin-konustu-kedim-fenalasmisti-video-manipule-edildigim-andaki-1088152370.html

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dilan çıtak, thy, kabin memuru, hostes, kavga, hakaret, ibrahim tatlıses