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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dilan-citak-ucaktaki-kavgaya-iliskin-konustu-kedim-fenalasmisti-video-manipule-edildigim-andaki-1088152370.html
Dilan Çıtak uçaktaki kavgaya ilişkin konuştu: 'Kedim fenalaşmıştı, video manipüle edildiğim andaki tepkim'
Dilan Çıtak uçaktaki kavgaya ilişkin konuştu: 'Kedim fenalaşmıştı, video manipüle edildiğim andaki tepkim'
Sputnik Türkiye
THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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türk hava yolları (thy)
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Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.Alınan bilgiye göre, İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.Sosyal medyada itişme görüntüleri yayınlandıSosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Çıtak'ın kabin memuruna doğru hamle yaptığı görülüyor.Çıtak'tan açıklama: Kedim fenalaştıŞarkıcı Çıtak, sosyal medya hesabından önce kedisinin uçaktaki videosunu yayınladı ve "Kedim fenalaşmıştı" dedi ve "Yayınlanan video manipüle edildiğim andaki tepkim" ifadelerini kullandı. Sonraki süreçte de manipüle edildiğini öne süren Çıtak, sokak hayvanları yasasını hatırlattı.Kabin memur şikayetçi olduPilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi.THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu.Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/thy-ucaginda--10-fabrikasi-oldugunu-iddia-ederek-olay-cikaran-yolcu-tutuklandi-1088147872.html
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Dilan Çıtak uçaktaki kavgaya ilişkin konuştu: 'Kedim fenalaşmıştı, video manipüle edildiğim andaki tepkim'

09:50 18.09.2024
© İHAÇıtak
Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA
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THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Çıtak "Yayınlanan video manipüle edildiğim andaki tepkim" dedi.
Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.
Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Sosyal medyada itişme görüntüleri yayınlandı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Çıtak'ın kabin memuruna doğru hamle yaptığı görülüyor.

Çıtak'tan açıklama: Kedim fenalaştı

Şarkıcı Çıtak, sosyal medya hesabından önce kedisinin uçaktaki videosunu yayınladı ve "Kedim fenalaşmıştı" dedi ve "Yayınlanan video manipüle edildiğim andaki tepkim" ifadelerini kullandı. Sonraki süreçte de manipüle edildiğini öne süren Çıtak, sokak hayvanları yasasını hatırlattı.

Kabin memur şikayetçi oldu

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi.
THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu.
Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.
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