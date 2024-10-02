https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-adanadaki-otellere-fahis-fiyat-denetimi-icin-ekipler-1088701671.html

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Adana’daki otellere fahiş fiyat denetimi için ekipler yönlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Adana’daki otellere fahiş fiyat denetimi için ekipler yönlendiriliyor

Sputnik Türkiye

Adana'da Teknofest nedeniyle oteller de yer bulmak sorun olurken bir gecelik 27 bin lirayı bulan otel fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T12:02+0300

2024-10-02T12:02+0300

2024-10-02T12:52+0300

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adana

teknofest

ticaret bakanlığı

fahiş fiyat

otel

otel fiyatları

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Adana'da Teknofest nedeniyle büyük yoğunluk yaşanırken otellerdeki fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Otellerin fiyatları gecelik fiyatları 30 bin liraya ulaştı. Adem Metan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda bir otelle yaptığı görüşmeyi paylaştı. Aranan otelde bir gecelik oda fiyatı 27 bin 200 olarak belirtilirken iki oda için istenen fiyat 54 bin liraya yükseldi. Metan paylaşımında; Teknofest için Adana'dayız, teknolojiye ve gençlere yönelik böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak gurur verici. Ancak otel fiyatları tam bir fırsatçılık örneği! İki oda için gecelik 54.000 TL, bir odanın geceliği 27.200 TL’ye geliyor. Böylesi astronomik rakamlar hem misafirperverliğimize hem de bu tür etkinliklerin ruhuna yakışmıyor. Bu fırsatçılığın bir son bulması lazım." yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/konut-fiyatlarina-fahis-artis-yapan-117-emlak-isletmesine-bakanliktan-11-milyon-700-bin-tl-ceza--1088545467.html

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