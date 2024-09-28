https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/konut-fiyatlarina-fahis-artis-yapan-117-emlak-isletmesine-bakanliktan-11-milyon-700-bin-tl-ceza--1088545467.html
Konut fiyatlarına fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine Bakanlık'tan 11 milyon 700 bin TL ceza
Konut fiyatlarına fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine Bakanlık'tan 11 milyon 700 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı emlakta fahiş fiyatına yönelik denetim yaparak toplamda 11 milyon lira değerinde ceza kesti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T09:52+0300
2024-09-28T09:52+0300
2024-09-28T09:52+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden bir emlak işletmesine geçen hafta denetim yapmış ve 100 bin TL idari para cezası uygulandığı açıkladı.Bakanlık, X'te şu basın açıklamasını paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html
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Konut fiyatlarına fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine Bakanlık'tan 11 milyon 700 bin TL ceza
Ticaret Bakanlığı emlakta fahiş fiyatına yönelik denetim yaparak toplamda 11 milyon lira değerinde ceza kesti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden bir emlak işletmesine geçen hafta denetim yapmış ve 100 bin TL idari para cezası uygulandığı açıkladı.
Bakanlık, X'te şu basın açıklamasını paylaştı:
"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplam 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir."