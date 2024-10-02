https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/tel-avivde-7-kisinin-olduruldugu-silahli-saldiriyi-kassam-tugaylari-ustlendi-1088735122.html
Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi
Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi
Sputnik Türkiye
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'daki silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T20:39+0300
2024-10-02T20:39+0300
2024-10-02T20:51+0300
dünya
izzeddin el-kassam tugayları
tel aviv
silahlı saldırı
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Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da dün akşam düzenlenen silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi.İsrail polisi 2 saldırganın da olay yerinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Saldırıda can kaybına ilişkin farklı sayılar verilirken son olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-aciklama-yapiyor-1088732577.html
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izzeddin el-kassam tugayları, tel aviv, silahlı saldırı
izzeddin el-kassam tugayları, tel aviv, silahlı saldırı
Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi
20:39 02.10.2024 (güncellendi: 20:51 02.10.2024)
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'daki silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da dün akşam düzenlenen silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi.
İsrail polisi 2 saldırganın da olay yerinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Saldırıda can kaybına ilişkin farklı sayılar verilirken son olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.