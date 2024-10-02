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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı yarına ertelendi: Yanıcı ve patlayıcı madde atıldı
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Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi
Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi
Sputnik Türkiye
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'daki silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
izzeddin el-kassam tugayları
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Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da dün akşam düzenlenen silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi.İsrail polisi 2 saldırganın da olay yerinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Saldırıda can kaybına ilişkin farklı sayılar verilirken son olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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izzeddin el-kassam tugayları, tel aviv, silahlı saldırı
izzeddin el-kassam tugayları, tel aviv, silahlı saldırı

Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi

20:39 02.10.2024 (güncellendi: 20:51 02.10.2024)
© İHA / İHA-AW299159Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı
Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© İHA / İHA-AW299159
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'daki silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da dün akşam düzenlenen silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi.
İsrail polisi 2 saldırganın da olay yerinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Saldırıda can kaybına ilişkin farklı sayılar verilirken son olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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