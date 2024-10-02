https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-aciklama-yapiyor-1088732577.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemiyoruz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemediklerini dile getirdi. "Kan dökülmesine karşıyım" diyen İran... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T19:29+0300
2024-10-02T19:29+0300
2024-10-02T19:37+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan canlı yayında İran'ın dün gece İsrail' gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Pezeşkiyan "Kan dökülmesine karşıyım, biz barış istiyoruz. İsrail bizi buna zorluyor" açıklamasını yaptı ve Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemediklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-sami-vurdu-1088730644.html
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemiyoruz
19:29 02.10.2024 (güncellendi: 19:37 02.10.2024)
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemediklerini dile getirdi. "Kan dökülmesine karşıyım" diyen İran Cumhurbaşkanı İsrail'in buna onları zorladığını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan canlı yayında İran'ın dün gece İsrail' gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Pezeşkiyan "Kan dökülmesine karşıyım, biz barış istiyoruz. İsrail bizi buna zorluyor" açıklamasını yaptı ve Ortadoğu'da gerginliğin artmasını istemediklerini belirtti.