https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/tayvana-vuran-tayfun-nedeniyle-4-bin-kisi-tahliye-edildi-ucuslar-askiya-alindi-1088710044.html

Tayvan'ı vuran tayfun nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi: Uçuşlar askıya alındı

Tayvan'ı vuran tayfun nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi: Uçuşlar askıya alındı

Sputnik Türkiye

Sağanak yağışlarla gelen tayfun nedeniyle Tayvan'da tehlike altında olan bölgelerde dört bin kişi tahliye edildi. Pazartesi Filipinler'de beş kişinin ölümüne... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T14:07+0300

2024-10-02T14:07+0300

2024-10-02T14:07+0300

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Tayvan'da yoğun yağışlarla birlikte gelen tayfun nedeniyle tehlike altındaki bölgelerde ikamet eden dört bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.Son dört günden beri ülkenin kıyı bölgelerinde yaklaşık 1 metrelik yağış bırakan tayfunun perşembe gününde ülkenin yoğun nüfuslu batı kıyısına doğru ulaşması bekleniyor. Hava Durumu İdaresi'ne göre tayfunun saatte 173 ila 209 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Genelde Tayvan'ın batı kıyısından ziyade doğusunu ve dağlık alanlarını etkileyen tayfun, bu sefer batı limanını ziyaret edecek olup yetkililerin ada genelinde okulları ve işyerlerini kapattığı ve tüm iç hat uçuşlarını iptal ettiği açıklandı.Heyelan bölgelerinde üç binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Hava Durumu İdaresi, tayfunun zayıfladığını, karaya çıktıktan sonra da zayıflamaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, bölge sakinlerini yine de nehir, deniz, dağ yakınında oluşabilecek sel ve heyelan bölgelerinden uzak durması konusunda uyardı.1977'de bölgede gerçekleşen 37 kişinin ölümüne neden olan Thelma Tayfununa benzetilen tayfun için önlemlerin alındığı, arama kurtarma çalışmaları için yaklaşık 40 bin askerin hazır bekletildiği söylendi.Pazartesi günü tayfun, kuzey Filipin adalarında dört kişinin ölümüne ve en az 5 bin kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yagi-tayfunu-myanmarda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-268e-yukseldi-1088185374.html

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asya & pasifik, tayvan, tayfun, uyarı, doğal afet, hava durumu, heyelan, sel felaketi