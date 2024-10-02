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Tayvan'ı vuran tayfun nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi: Uçuşlar askıya alındı
Tayvan'ı vuran tayfun nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi: Uçuşlar askıya alındı
Sputnik Türkiye
Sağanak yağışlarla gelen tayfun nedeniyle Tayvan'da tehlike altında olan bölgelerde dört bin kişi tahliye edildi. Pazartesi Filipinler'de beş kişinin ölümüne... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T14:07+0300
2024-10-02T14:07+0300
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tayfun
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Tayvan'da yoğun yağışlarla birlikte gelen tayfun nedeniyle tehlike altındaki bölgelerde ikamet eden dört bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.Son dört günden beri ülkenin kıyı bölgelerinde yaklaşık 1 metrelik yağış bırakan tayfunun perşembe gününde ülkenin yoğun nüfuslu batı kıyısına doğru ulaşması bekleniyor. Hava Durumu İdaresi'ne göre tayfunun saatte 173 ila 209 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Genelde Tayvan'ın batı kıyısından ziyade doğusunu ve dağlık alanlarını etkileyen tayfun, bu sefer batı limanını ziyaret edecek olup yetkililerin ada genelinde okulları ve işyerlerini kapattığı ve tüm iç hat uçuşlarını iptal ettiği açıklandı.Heyelan bölgelerinde üç binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Hava Durumu İdaresi, tayfunun zayıfladığını, karaya çıktıktan sonra da zayıflamaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, bölge sakinlerini yine de nehir, deniz, dağ yakınında oluşabilecek sel ve heyelan bölgelerinden uzak durması konusunda uyardı.1977'de bölgede gerçekleşen 37 kişinin ölümüne neden olan Thelma Tayfununa benzetilen tayfun için önlemlerin alındığı, arama kurtarma çalışmaları için yaklaşık 40 bin askerin hazır bekletildiği söylendi.Pazartesi günü tayfun, kuzey Filipin adalarında dört kişinin ölümüne ve en az 5 bin kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yagi-tayfunu-myanmarda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-268e-yukseldi-1088185374.html
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asya & pasifik, tayvan, tayfun, uyarı, doğal afet, hava durumu, heyelan, sel felaketi
asya & pasifik, tayvan, tayfun, uyarı, doğal afet, hava durumu, heyelan, sel felaketi

Tayvan'ı vuran tayfun nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi: Uçuşlar askıya alındı

14:07 02.10.2024
© AP Photo / Chiang Ying-yingTayvan Tayfun
Tayvan Tayfun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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Sağanak yağışlarla gelen tayfun nedeniyle Tayvan'da tehlike altında olan bölgelerde dört bin kişi tahliye edildi. Pazartesi Filipinler'de beş kişinin ölümüne neden olan tayfun için gerekli önlemleri alan Tayvanlı yetkililer, tayfundan etkilenecek olan bölgedeki okulları ve iş yerlerini kapattı, uçuşları durdurdu.
Tayvan'da yoğun yağışlarla birlikte gelen tayfun nedeniyle tehlike altındaki bölgelerde ikamet eden dört bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.
Son dört günden beri ülkenin kıyı bölgelerinde yaklaşık 1 metrelik yağış bırakan tayfunun perşembe gününde ülkenin yoğun nüfuslu batı kıyısına doğru ulaşması bekleniyor.
Hava Durumu İdaresi'ne göre tayfunun saatte 173 ila 209 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Genelde Tayvan'ın batı kıyısından ziyade doğusunu ve dağlık alanlarını etkileyen tayfun, bu sefer batı limanını ziyaret edecek olup yetkililerin ada genelinde okulları ve işyerlerini kapattığı ve tüm iç hat uçuşlarını iptal ettiği açıklandı.
Heyelan bölgelerinde üç binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Hava Durumu İdaresi, tayfunun zayıfladığını, karaya çıktıktan sonra da zayıflamaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, bölge sakinlerini yine de nehir, deniz, dağ yakınında oluşabilecek sel ve heyelan bölgelerinden uzak durması konusunda uyardı.
1977'de bölgede gerçekleşen 37 kişinin ölümüne neden olan Thelma Tayfununa benzetilen tayfun için önlemlerin alındığı, arama kurtarma çalışmaları için yaklaşık 40 bin askerin hazır bekletildiği söylendi.
Pazartesi günü tayfun, kuzey Filipin adalarında dört kişinin ölümüne ve en az 5 bin kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.
epa11611458 Flood at the Phayar Phyu village near Loikaw township, Kayah (Karenni) State, Myanmar, 18 September 2024. At least 226 people died and 77 others are still missing due to the flooding in Myanmar, according State media. Heavy rains triggered by Typhoon Yagi have caused severe flooding across parts of Myanmar, affecting approximately 631,000 people in 59 townships across nine regions and states, including Naypitaw, according to a report by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) on 16 September 2024. EPA-EFE/MIN HTET SAN - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
DÜNYA
Yagi Tayfunu Myanmar'da: Hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi
19 Eylül, 01:04
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