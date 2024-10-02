https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/siirtte-kaybolan-14-yasindaki-berfin-bulundu-1088704200.html
Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu
Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu
Sputnik Türkiye
Siirt’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Ç., bulundu. Sağlık... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:33+0300
2024-10-02T12:33+0300
2024-10-02T12:33+0300
türkiye
siirt
kayıp
afad
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AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun yaptığı açıklamada, dün saat 15.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünün Tepe mezrasında oturan 14 yaşındaki B.Ç'nin saat 12.30'dan beri kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunulduğunu belirtti.AFAD koordinesinde UMKE, jandarma, İHH, itfaiye ekipleri ile gönüllü vatandaşlarla B.Ç'nin bulunması için arama çalışması yürütüldüğünü bildiren Akkoyun, şunları kaydetti:"Kayıp vatandaşı bulmak için dron destekli bölgede arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Kız çocuğu 19.20'de mezranın 10 kilometre uzağında sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolü için jandarma nezaretinde sağlık ekiplerine teslim edildi."Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu ailesine teslim edildi.
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siirt, kayıp, afad
Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu
Siirt’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Ç., bulundu. Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu ailesine teslim edildi.
AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun yaptığı açıklamada, dün saat 15.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünün Tepe mezrasında oturan 14 yaşındaki B.Ç'nin saat 12.30'dan beri kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunulduğunu belirtti.
AFAD koordinesinde UMKE, jandarma, İHH, itfaiye ekipleri ile gönüllü vatandaşlarla B.Ç'nin bulunması için arama çalışması yürütüldüğünü bildiren Akkoyun, şunları kaydetti:
"Kayıp vatandaşı bulmak için dron destekli bölgede arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Kız çocuğu 19.20'de mezranın 10 kilometre uzağında sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolü için jandarma nezaretinde sağlık ekiplerine teslim edildi."
Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu ailesine teslim edildi.