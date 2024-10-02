https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/selvi-cumhurbaskani-gelirken-ayaga-kalktilar-giderken-oturdular-ozgur-ozelin-hatasi-burada-1088691448.html

Selvi: Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular, Özgür Özel’in hatası burada

Selvi: Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular, Özgür Özel’in hatası burada

Sputnik Türkiye

Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. CHP grubu da Erdoğan salona girerken ayağa kalktı. Selvi "Cumhurbaşkanı gelirken ayağa... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T09:54+0300

2024-10-02T09:54+0300

2024-10-02T09:54+0300

politika

tbmm

chp

ak parti

abdulkadir selvi

özgür özel

recep tayyip erdoğan

meclis

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TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı dün gerçekleştirildi.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis'te yaşananları değerlendirdiği yazısına Kılıçdaroğlu'nun parti üzerindeki etkisini hatırlatarak başladı.'Çok sık zikzak yapıyor'CHP'lilerin Erdoğan'ın salona girdiği anda ayağa kalktıklarına dikkat çeken Selvi, Özgür Özel'i eleştirdi:Özgür Özel, milli meselelerde Türkiye ruhuyla hareket etmeye özen gösteriyor. Doğru olanı yapıyor. Ama parti içi güç dengeleri nedeniyle kimi zaman doğrularının arkasında duramıyor. Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular. Özgür Özel, “Partili gibi konuştuğu için giderken ayağa kalkmadık” dedi. Yukarıda Erdoğan’ın tarihi uyarılarını verdim. Bunların hangisi partili gibi konuşma? Özgür Özel’in hatası burada. Çok sık zikzak yapıyor. Özgür Özel, dik dur eğilme...

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mecliste-yeni-yasama-yili-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1088660727.html

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Sputnik Türkiye

tbmm, chp, ak parti, abdulkadir selvi, özgür özel, recep tayyip erdoğan, meclis