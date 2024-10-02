https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/selvi-cumhurbaskani-gelirken-ayaga-kalktilar-giderken-oturdular-ozgur-ozelin-hatasi-burada-1088691448.html
Selvi: Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular, Özgür Özel’in hatası burada
Selvi: Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular, Özgür Özel’in hatası burada
Sputnik Türkiye
Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. CHP grubu da Erdoğan salona girerken ayağa kalktı. Selvi "Cumhurbaşkanı gelirken ayağa... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T09:54+0300
2024-10-02T09:54+0300
2024-10-02T09:54+0300
politika
tbmm
chp
ak parti
abdulkadir selvi
özgür özel
recep tayyip erdoğan
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088690986_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_92908440f3ece1173e4de4914612d877.jpg
TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı dün gerçekleştirildi.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis'te yaşananları değerlendirdiği yazısına Kılıçdaroğlu'nun parti üzerindeki etkisini hatırlatarak başladı.'Çok sık zikzak yapıyor'CHP'lilerin Erdoğan'ın salona girdiği anda ayağa kalktıklarına dikkat çeken Selvi, Özgür Özel'i eleştirdi:Özgür Özel, milli meselelerde Türkiye ruhuyla hareket etmeye özen gösteriyor. Doğru olanı yapıyor. Ama parti içi güç dengeleri nedeniyle kimi zaman doğrularının arkasında duramıyor. Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular. Özgür Özel, “Partili gibi konuştuğu için giderken ayağa kalkmadık” dedi. Yukarıda Erdoğan’ın tarihi uyarılarını verdim. Bunların hangisi partili gibi konuşma? Özgür Özel’in hatası burada. Çok sık zikzak yapıyor. Özgür Özel, dik dur eğilme...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mecliste-yeni-yasama-yili-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1088660727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088690986_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_63d45b14b7f7b5341117b2a904ffb87d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, chp, ak parti, abdulkadir selvi, özgür özel, recep tayyip erdoğan, meclis
tbmm, chp, ak parti, abdulkadir selvi, özgür özel, recep tayyip erdoğan, meclis
Selvi: Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular, Özgür Özel’in hatası burada
Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. CHP grubu da Erdoğan salona girerken ayağa kalktı. Selvi "Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular. Özgür Özel’in hatası burada. Çok sık zikzak yapıyor" dedi.
TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı dün gerçekleştirildi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis'te yaşananları değerlendirdiği yazısına
Kılıçdaroğlu'nun parti üzerindeki etkisini hatırlatarak başladı.
Bu Meclis’te darbeyle gelen cumhurbaşkanlarının karşısında ayağa kalkıldı. Ama milletin seçtiği Cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmamak ne demek? Bu işi Kılıçdaroğlu başlattı. Meclis’in bombalandığı 15 Temmuz FETÖ-NATO darbesine kontrollü darbe diyen Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ile CHP’nin ekseni kaymıştı. Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi uzantısıyla birlikte hayır diyen, Libya tezkeresine karşı çıkan, Karabağ’a cihatçıları taşıyorlar diyen bir CHP vardı.
CHP'lilerin Erdoğan'ın salona girdiği anda ayağa kalktıklarına dikkat çeken Selvi, Özgür Özel'i eleştirdi:
Özgür Özel, milli meselelerde Türkiye ruhuyla hareket etmeye özen gösteriyor. Doğru olanı yapıyor. Ama parti içi güç dengeleri nedeniyle kimi zaman doğrularının arkasında duramıyor. Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktılar, giderken oturdular. Özgür Özel, “Partili gibi konuştuğu için giderken ayağa kalkmadık” dedi. Yukarıda Erdoğan’ın tarihi uyarılarını verdim. Bunların hangisi partili gibi konuşma? Özgür Özel’in hatası burada. Çok sık zikzak yapıyor. Özgür Özel, dik dur eğilme...