Erdoğan: İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan toprağımızdır

Demokrasimiz yeni anayasa ihtiyacı günden güne kendini daha da belli ediyor. hazırlıkta her türlü fikre saygı duyarız. Demokrasimiz yeni anayasa ihtiyacı günden güne kendini daha da belli ediyor. hazırlıkta her türlü fikre saygı duyarız.

Anayasa hazırlıklarımızı yapıyoruz, bu diğer fikirlere kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Anayasa hazırlıklarımızı yapıyoruz, bu diğer fikirlere kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor.

Meclis, yeni yasama yılında suçun önlenmesi, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir Meclis, yeni yasama yılında suçun önlenmesi, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir

Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum

"Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek

İsrail, bir yandan Gazze’de soykırım, Lübnan’a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. İsrail'in amacı bütün bölgeyi ateşe atmak. Netanyahu bir Hitler özentisidir. İsrail er ya da geç durdurulacak İsrail, bir yandan Gazze’de soykırım, Lübnan’a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. İsrail'in amacı bütün bölgeyi ateşe atmak. Netanyahu bir Hitler özentisidir. İsrail er ya da geç durdurulacak