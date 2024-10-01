Erdoğan: İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan toprağımızdır
15:27 01.10.2024 (güncellendi: 15:51 01.10.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu’na hitap ediyor. Erdoğan "İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan toprağımızdır, bütün hesap bunun üzerinedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu’na hitap ediyor.
CHP de ayakta karşıladı
CHP grubu, beş yıl sonra ilk defa Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşıladı.
Meclis'te yeni yasama yılı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2024
🔸CHP önceki yılların aksine Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşıladıhttps://t.co/mFHITiYtoI pic.twitter.com/b5IH69OVk2
Erdoğan'dan Anayasa mesajı
Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
Demokrasimiz yeni anayasa ihtiyacı günden güne kendini daha da belli ediyor. hazırlıkta her türlü fikre saygı duyarız.
Anayasa hazırlıklarımızı yapıyoruz, bu diğer fikirlere kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor.
Meclis, yeni yasama yılında suçun önlenmesi, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir
Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum
"Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek
İsrail, bir yandan Gazze’de soykırım, Lübnan’a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. İsrail'in amacı bütün bölgeyi ateşe atmak. Netanyahu bir Hitler özentisidir. İsrail er ya da geç durdurulacak
İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan toprağımızdır, bütün hesap bunun üzerinedir.