https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sebep-kus-gribi-47-kaplan-3-aslan-ve-1-panter-oldu-1088737479.html

Sebep kuş gribi: 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panter öldü

Sebep kuş gribi: 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panter öldü

Sputnik Türkiye

Vietnam'ın güneyinde bulunan iki hayvanat bahçesinde kuş gribi olarak da bilinen H5N1 virüsü sebebiyle 2 ayda 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panterin öldüğü... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T22:00+0300

2024-10-02T22:00+0300

2024-10-02T22:00+0300

yaşam

vietnam

hayvanat bahçesi

kaplan

aslan

panter

kuş gribi

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Vietnam'ın güneyindeki iki büyük hayvanat bahçesinde, kuş gribi (H5N1 virüsü) nedeniyle ağustos ve eylül aylarında 47 kaplanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Vietnam News'in haberine göre, son iki ay içinde ülkenin güneyindeki bu hayvanat bahçelerinde görülen kuş gribi, 47 kaplanın yanı sıra 3 aslan ve 1 panterin de ölümüne neden oldu. Orman Koruma Birimi yöneticisi Lai Ngoc Dau, basına yaptığı açıklamada, Bien Hoa kentindeki Vuon Xoai Hayvanat Bahçesi'nde 20 kaplan ve 1 panterin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, Long An bölgesindeki My Quynh Hayvanat Bahçesi'nde de aynı dönemde 27 kaplan ve 3 aslanın hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen hayvanların kan örneklerinde kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne rastlandığı kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki yaban hayvanlarında birçok ölüme yol açan salgının kontrol altına alınabilmesi için hastalık kontrol merkezleriyle işbirliği yaptıklarını aktardı. Bir asır önce Asya'daki kaplan nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olduğu tahmin edilirken, şu anda çoğunluğu Hindistan'da bulunan bu türün nüfusunun 5 bin 600'e kadar düştüğü değerlendiriliyor.

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vietnam, hayvanat bahçesi, kaplan, aslan, panter, kuş gribi