https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sebep-kus-gribi-47-kaplan-3-aslan-ve-1-panter-oldu-1088737479.html
Sebep kuş gribi: 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panter öldü
Sebep kuş gribi: 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panter öldü
Sputnik Türkiye
Vietnam'ın güneyinde bulunan iki hayvanat bahçesinde kuş gribi olarak da bilinen H5N1 virüsü sebebiyle 2 ayda 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panterin öldüğü... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T22:00+0300
2024-10-02T22:00+0300
2024-10-02T22:00+0300
yaşam
vietnam
hayvanat bahçesi
kaplan
aslan
panter
kuş gribi
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Vietnam'ın güneyindeki iki büyük hayvanat bahçesinde, kuş gribi (H5N1 virüsü) nedeniyle ağustos ve eylül aylarında 47 kaplanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Vietnam News'in haberine göre, son iki ay içinde ülkenin güneyindeki bu hayvanat bahçelerinde görülen kuş gribi, 47 kaplanın yanı sıra 3 aslan ve 1 panterin de ölümüne neden oldu. Orman Koruma Birimi yöneticisi Lai Ngoc Dau, basına yaptığı açıklamada, Bien Hoa kentindeki Vuon Xoai Hayvanat Bahçesi'nde 20 kaplan ve 1 panterin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, Long An bölgesindeki My Quynh Hayvanat Bahçesi'nde de aynı dönemde 27 kaplan ve 3 aslanın hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen hayvanların kan örneklerinde kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne rastlandığı kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki yaban hayvanlarında birçok ölüme yol açan salgının kontrol altına alınabilmesi için hastalık kontrol merkezleriyle işbirliği yaptıklarını aktardı. Bir asır önce Asya'daki kaplan nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olduğu tahmin edilirken, şu anda çoğunluğu Hindistan'da bulunan bu türün nüfusunun 5 bin 600'e kadar düştüğü değerlendiriliyor.
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vietnam, hayvanat bahçesi, kaplan, aslan, panter, kuş gribi
vietnam, hayvanat bahçesi, kaplan, aslan, panter, kuş gribi
Sebep kuş gribi: 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panter öldü
Vietnam'ın güneyinde bulunan iki hayvanat bahçesinde kuş gribi olarak da bilinen H5N1 virüsü sebebiyle 2 ayda 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panterin öldüğü açıklandı.
Vietnam'ın güneyindeki iki büyük hayvanat bahçesinde, kuş gribi (H5N1 virüsü) nedeniyle ağustos ve eylül aylarında 47 kaplanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Vietnam News'in haberine göre, son iki ay içinde ülkenin güneyindeki bu hayvanat bahçelerinde görülen kuş gribi, 47 kaplanın yanı sıra 3 aslan ve 1 panterin de ölümüne neden oldu.
Orman Koruma Birimi yöneticisi Lai Ngoc Dau, basına yaptığı açıklamada, Bien Hoa kentindeki Vuon Xoai Hayvanat Bahçesi'nde 20 kaplan ve 1 panterin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, Long An bölgesindeki My Quynh Hayvanat Bahçesi'nde de aynı dönemde 27 kaplan ve 3 aslanın hayatını kaybettiğini belirtti.
Ölen hayvanların kan örneklerinde kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne rastlandığı kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki yaban hayvanlarında birçok ölüme yol açan salgının kontrol altına alınabilmesi için hastalık kontrol merkezleriyle işbirliği yaptıklarını aktardı.
Bir asır önce Asya'daki kaplan nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olduğu tahmin edilirken, şu anda çoğunluğu Hindistan'da bulunan bu türün nüfusunun 5 bin 600'e kadar düştüğü değerlendiriliyor.