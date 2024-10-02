https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/internetten-25-milyona-satisa-cikarilan-tarihi-eserler-mo-2000-yilina-ait-cikti-1088713687.html
İnternetten 2.5 milyona satışa çıkarılan tarihi eserler M.Ö. 2000 yılına ait çıktı
İnternetten 2.5 milyona satışa çıkarılan tarihi eserler M.Ö. 2000 yılına ait çıktı
Sputnik Türkiye
İnternette bir site üzerinden antik tarihi eser diyerek 2.5 milyona satışa çıkarılan ve ihbar üzerine el konulan eserlerin M.Ö. 2000 yılına ait oldukları... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T16:01+0300
2024-10-02T16:01+0300
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Bir internet sitesinde 'M.Ö. antik tarihi eser buluntuları' başlığıyla bir adet mızrak ucu ve üç adet balta ucu, C.D. isimli bir kişi tarafından geçtiğimiz ağustos ayında 2.5 milyon liradan satışa çıkarıldı. Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'ın ihbarıyla, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube birimi bu kişiye operasyon düzenledi. Ele geçirilen eserler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda ise eserlerin orjinal oldukları tespit edildi. Eserlere paha biçilemezKarabayram eserlerin müze müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından yapılan incelemenin tamamlandığını ve eserlerin orijinal olduğuna dair mahkemeye rapor düzenlendiğini belirtti. İnternet sitesinden 2,5 milyona satışı çıkarılan kültür varlıklarının değerinin çok daha yüksek olduğunu tahmin ettiğini belirten Cemil Karabayram şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/milattan-oncesinden-kaldigi-dusunulen-tarihi-eserler-25-milyon-liraya-internet-satisinda-1087214946.html
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarih, elazığ, elazığ arkeoloji ve etnografya müze müdürlüğü
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarih, elazığ, elazığ arkeoloji ve etnografya müze müdürlüğü
İnternetten 2.5 milyona satışa çıkarılan tarihi eserler M.Ö. 2000 yılına ait çıktı
İnternette bir site üzerinden antik tarihi eser diyerek 2.5 milyona satışa çıkarılan ve ihbar üzerine el konulan eserlerin M.Ö. 2000 yılına ait oldukları ortaya çıktı
Bir internet sitesinde 'M.Ö. antik tarihi eser buluntuları' başlığıyla bir adet mızrak ucu ve üç adet balta ucu, C.D. isimli bir kişi tarafından geçtiğimiz ağustos ayında 2.5 milyon liradan satışa çıkarıldı.
Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'ın ihbarıyla, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube birimi bu kişiye operasyon düzenledi. Ele geçirilen eserler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda ise eserlerin orjinal oldukları tespit edildi.
Karabayram eserlerin müze müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından yapılan incelemenin tamamlandığını ve eserlerin orijinal olduğuna dair mahkemeye rapor düzenlendiğini belirtti.
İnternet sitesinden 2,5 milyona satışı çıkarılan kültür varlıklarının değerinin çok daha yüksek olduğunu tahmin ettiğini belirten Cemil Karabayram şunları söyledi:
"Edindiğim bilgilere göre, bunlar çok kıymetli malzemeler. Çünkü, hem çok temiz malzemeler hem de gerçekten o döneme eşsiz değer katan Tunç Dağı'na tanımlanan M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan bir geçmişi var. 2,5 milyon gibi bir rakamla satışa çıkarılan bu eserlerin değerinin, satışa çıkarılan miktardan çok çok yüksek fiyatlarda olduğunu biliyorum. Tabii ki bir eserin değerini biçmek mümkün değil, manevi değeri önemli. Ama o eserin ileride kaybolma ihtimaline rağmen, yönetmelik gereği kıymet takdimi mutlaka yapılıyor. Şu an kıymet takdimi yapıldı mı onu bilmiyorum ama çok çok çok üzerinde olduğunu iyi biliyorum. Allah'tan fark edildi ve Elazığ emniyetimiz anında müdahale etti. Bazen de yurt dışından kaçakçılar Türkiye'ye geliyor ve bu eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışıyor.”