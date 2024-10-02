İnternetten 2.5 milyona satışa çıkarılan tarihi eserler M.Ö. 2000 yılına ait çıktı

"Edindiğim bilgilere göre, bunlar çok kıymetli malzemeler. Çünkü, hem çok temiz malzemeler hem de gerçekten o döneme eşsiz değer katan Tunç Dağı'na tanımlanan M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan bir geçmişi var. 2,5 milyon gibi bir rakamla satışa çıkarılan bu eserlerin değerinin, satışa çıkarılan miktardan çok çok yüksek fiyatlarda olduğunu biliyorum. Tabii ki bir eserin değerini biçmek mümkün değil, manevi değeri önemli. Ama o eserin ileride kaybolma ihtimaline rağmen, yönetmelik gereği kıymet takdimi mutlaka yapılıyor. Şu an kıymet takdimi yapıldı mı onu bilmiyorum ama çok çok çok üzerinde olduğunu iyi biliyorum. Allah'tan fark edildi ve Elazığ emniyetimiz anında müdahale etti. Bazen de yurt dışından kaçakçılar Türkiye'ye geliyor ve bu eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışıyor.”