https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sakatlanmisti-galatasarayda-osimhenden-kotu-haber-osimhen-sakatlik-1088687970.html
Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber
Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız futbolcu Victor Osimhen’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen’in sol üst... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T07:35+0300
2024-10-02T07:35+0300
2024-10-02T07:35+0300
spor
sakatlık
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maç
galatasaray
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Kulübün yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in yapılan kontrollerinde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır," ifadelerine yer verildi.Rigas Skola maçında forma giyemeyecekGalatasaray’ın önemli gol silahı, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında sahada olamayacak. Osimhen’in tedavi süreci devam ederken, sahalara ne zaman döneceği ise belirsiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/wanda-naranin-gizli-ses-kaydi-sizdi-icardi-icardi-wanda-nara-bosandi-mi-ayrildi-mauro-icardi-1088687802.html
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rigas skola maçında osimhen oynayacak mı, rigas skola osimhen, rigas skola ilk 11, galatasaray rigas skola
rigas skola maçında osimhen oynayacak mı, rigas skola osimhen, rigas skola ilk 11, galatasaray rigas skola
Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber
Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız futbolcu Victor Osimhen’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen’in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Kulübün yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in yapılan kontrollerinde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır," ifadelerine yer verildi.
Rigas Skola maçında forma giyemeyecek
Galatasaray’ın önemli gol silahı, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında sahada olamayacak. Osimhen’in tedavi süreci devam ederken, sahalara ne zaman döneceği ise belirsiz.