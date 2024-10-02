https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sakatlanmisti-galatasarayda-osimhenden-kotu-haber-osimhen-sakatlik-1088687970.html

Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız futbolcu Victor Osimhen’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen’in sol üst... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T07:35+0300

2024-10-02T07:35+0300

2024-10-02T07:35+0300

spor

sakatlık

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osimhen

victor james osimhen

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maç

galatasaray

galatasaray sk

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Kulübün yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in yapılan kontrollerinde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır," ifadelerine yer verildi.Rigas Skola maçında forma giyemeyecekGalatasaray’ın önemli gol silahı, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında sahada olamayacak. Osimhen’in tedavi süreci devam ederken, sahalara ne zaman döneceği ise belirsiz.

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