https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sahte-gida-urunu-satan-markalar-aciklaniyor-bakanligin-internet-adresinden-gorulebilecek-1088694212.html

Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek

Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T10:59+0300

2024-10-02T10:59+0300

2024-10-02T10:59+0300

türkiye

denetim

tarım ve orman bakanlığı

gıda

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açıyor. Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine vatandaş anlık ulaşabilecek.Vatandaşlar, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresine giderek, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar. Vatandaşlar burada "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünleri görebilecek.

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denetim, tarım ve orman bakanlığı, gıda