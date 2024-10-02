Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Söz konusu İsrail’in selameti olunca ABD kimseyi dinlemez’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
19:22
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:34
4 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
19:47
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
15 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
21:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Seçimlerin hileli olduğunun konuşulması sisteme zarar verir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
E-ticaretin kötüye kullanımı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sahte-gida-urunu-satan-markalar-aciklaniyor-bakanligin-internet-adresinden-gorulebilecek-1088694212.html
Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek
Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T10:59+0300
2024-10-02T10:59+0300
türkiye
denetim
tarım ve orman bakanlığı
gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açıyor. Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine vatandaş anlık ulaşabilecek.Vatandaşlar, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresine giderek, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar. Vatandaşlar burada "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünleri görebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/izmirde-su-urunleri-denetimi-1430-kilogram-hamsiye-el-kondu-1088096730.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fbc0c76e87a91a15fc7381b13aebf945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
denetim, tarım ve orman bakanlığı, gıda
denetim, tarım ve orman bakanlığı, gıda

Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek

10:59 02.10.2024
© İHAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© İHA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden anlık olarak halka duyuracak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açıyor. Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine vatandaş anlık ulaşabilecek.
Vatandaşlar, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresine giderek, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar. Vatandaşlar burada "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünleri görebilecek.
Hamsi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
YAŞAM
İzmir'de su ürünleri denetimi: Bin 430 kilogram hamsiye el kondu
16 Eylül, 22:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала