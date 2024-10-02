https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sahte-gida-urunu-satan-markalar-aciklaniyor-bakanligin-internet-adresinden-gorulebilecek-1088694212.html
Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek
Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T10:59+0300
2024-10-02T10:59+0300
2024-10-02T10:59+0300
türkiye
denetim
tarım ve orman bakanlığı
gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açıyor. Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine vatandaş anlık ulaşabilecek.Vatandaşlar, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresine giderek, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar. Vatandaşlar burada "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünleri görebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/izmirde-su-urunleri-denetimi-1430-kilogram-hamsiye-el-kondu-1088096730.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fbc0c76e87a91a15fc7381b13aebf945.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
denetim, tarım ve orman bakanlığı, gıda
denetim, tarım ve orman bakanlığı, gıda
Sahte gıda ürünü satan markalar açıklanıyor: Bakanlığın internet adresinden görülebilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden anlık olarak halka duyuracak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açıyor. Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine vatandaş anlık ulaşabilecek.
Vatandaşlar, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
" adresine giderek, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar. Vatandaşlar burada "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünleri görebilecek.