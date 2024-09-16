https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/izmirde-su-urunleri-denetimi-1430-kilogram-hamsiye-el-kondu-1088096730.html
İzmir'de su ürünleri denetimi: 1430 kilogram hamsiye el kondu
İzmir'de su ürünleri denetimi: 1430 kilogram hamsiye el kondu
Sputnik Türkiye
İzmir'de gerçekleştirilen su ürünleri denetimi sırasında yasak dönemde avlandığı belirlenen çeşitli su ürünleri ve 1430 kilogram hamsiye el konularak 3 kişiye... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T22:26+0300
2024-09-16T22:26+0300
2024-09-16T22:26+0300
yaşam
hamsi
av yasağı
yasa dışı
denetim
kontrol-denetim
ceza
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve İzmir'in Urla ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde yasa dışı avlandığı belirlenen 1430 kilogram hamsiye el konuldu.Denetim sırasında yasak dönemde avlandığı belirlenen toplam 11 kilogram ahtapot, 3 kilogram deniz böceği ve su ürünleri üretim planlamasına dahil edilip kota uygulanan yasa dışı 1430 kilogram hamsiye el konuldu.Ekipler, denetimler sırasında 3 kişiye 56 bin 153 lira idari para cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamsi-kotasi-balikcilari-isyan-ettirdi-hamsinin-fiyati-altinla-yarisacak-1087208500.html
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hamsi, av yasağı, yasa dışı, denetim, kontrol-denetim, ceza
hamsi, av yasağı, yasa dışı, denetim, kontrol-denetim, ceza
İzmir'de su ürünleri denetimi: 1430 kilogram hamsiye el kondu
İzmir'de gerçekleştirilen su ürünleri denetimi sırasında yasak dönemde avlandığı belirlenen çeşitli su ürünleri ve 1430 kilogram hamsiye el konularak 3 kişiye toplamda 56 bin 153 lira para cezası uygulandı.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve İzmir'in Urla ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde yasa dışı avlandığı belirlenen 1430 kilogram hamsiye el konuldu.
Denetim sırasında yasak dönemde avlandığı belirlenen toplam 11 kilogram ahtapot, 3 kilogram deniz böceği ve su ürünleri üretim planlamasına dahil edilip kota uygulanan yasa dışı 1430 kilogram hamsiye el konuldu.
Ekipler, denetimler sırasında 3 kişiye 56 bin 153 lira idari para cezası uyguladı.