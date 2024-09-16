https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/izmirde-su-urunleri-denetimi-1430-kilogram-hamsiye-el-kondu-1088096730.html

İzmir'de su ürünleri denetimi: 1430 kilogram hamsiye el kondu

İzmir'de su ürünleri denetimi: 1430 kilogram hamsiye el kondu

Sputnik Türkiye

İzmir'de gerçekleştirilen su ürünleri denetimi sırasında yasak dönemde avlandığı belirlenen çeşitli su ürünleri ve 1430 kilogram hamsiye el konularak 3 kişiye... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T22:26+0300

2024-09-16T22:26+0300

2024-09-16T22:26+0300

yaşam

hamsi

av yasağı

yasa dışı

denetim

kontrol-denetim

ceza

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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve İzmir'in Urla ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde yasa dışı avlandığı belirlenen 1430 kilogram hamsiye el konuldu.Denetim sırasında yasak dönemde avlandığı belirlenen toplam 11 kilogram ahtapot, 3 kilogram deniz böceği ve su ürünleri üretim planlamasına dahil edilip kota uygulanan yasa dışı 1430 kilogram hamsiye el konuldu.Ekipler, denetimler sırasında 3 kişiye 56 bin 153 lira idari para cezası uyguladı.

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hamsi, av yasağı, yasa dışı, denetim, kontrol-denetim, ceza