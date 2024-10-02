https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ruandada-marburg-virusunden-olenlerin-sayisi-11e-yukseldi--1088712178.html
Ruanda'da Marburg virüsünden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Ruanda'da Marburg virüsünden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Ruanda 27 Eylül'de başlayan Marburg virüsüne bağlı Marburg Humması'nda ölü sayısı dün itibariyle 11'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, ülkeye 500'den fazla... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T15:33+0300
2024-10-02T15:33+0300
2024-10-02T15:33+0300
dünya
marburg humması
marburg virüsü
ruanda
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088712310_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0ae7245bc65efab75315c6a7d3e5dcff.jpg
Ruanda Sağlık Bakanlığı, dün ülkede başlayan Marburg Humması salgınıyla ilgili yaptığı güncellemede ölü sayısının 11'e ve vaka sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. 19 kişinin ise karantina altında tedavi gördüğü ifade edildi. Marburg virüsüne bağlı gelişen Marburg Humması hastalığı sonucu ölenlerin bazıları hastanedeki sağlık çalışanlarıydı ve Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, taziye ziyaretinde meslektaşlarının kaybı için hastane çalışanlarına başsağlığı diledi. DSÖ Afrika Bölge ofisi, bugün yaptığı açıklamada Ruanda'ya marburg salgını sebebiyle 500'den fazla klinik bakım, enfeksiyon önleme ve kontrol kiti gönderdi. Marburg Humması nedir? Belirtileri nelerdir?Yüzde 88'e varan ölüm oranına sahip Marburg virüsü, Ebola ile aynı virüs ailesindendir. Enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla insanlara yayılır. Marburg virüsünün neden olduğu hastalık aniden başlar ve birçok hastada yedi gün içinde şiddetli belirtiler gelişir.Şiddetli ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları ile kusma ve ishal, Marburg virüsünün meydana getirdiği Marburg Humması'nın en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Halihazırda Marburg virüsü hastalığıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için lisanslı bir aşı bulunmuyor.Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında, Sırbistan ve Almanya'nın Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, birkaç tıbbi personel ve onların bakımıyla ilgilenen aile üyeleri olmak üzere 31 kişi hastalanmış ve 7 ölüm rapor edilmiştir. İlk enfekte olan insanlar araştırma yaparken ithal Afrika yeşil maymunlara veya onların dokularına temas etmişlerdi. Marburg virüsünün rezervuarı Rousettus aegytiacus denilen Afrika meyve yarasasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanda-turk-bayrakli-gemilerin-guvenlik-seviyesi-3e-cikarildi-1088710733.html
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088712310_41:0:1577:1152_1920x0_80_0_0_95582ba97d5ea4f57a471ed538515085.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marburg humması, marburg virüsü, ruanda, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
marburg humması, marburg virüsü, ruanda, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
Ruanda'da Marburg virüsünden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Ruanda 27 Eylül'de başlayan Marburg virüsüne bağlı Marburg Humması'nda ölü sayısı dün itibariyle 11'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, ülkeye 500'den fazla klinik bakım, enfeksiyon önleme ve kontrol kiti gönderdi.
Ruanda Sağlık Bakanlığı, dün ülkede başlayan Marburg Humması salgınıyla ilgili yaptığı güncellemede ölü sayısının 11'e ve vaka sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. 19 kişinin ise karantina altında tedavi gördüğü ifade edildi.
Marburg virüsüne bağlı gelişen Marburg Humması hastalığı sonucu ölenlerin bazıları hastanedeki sağlık çalışanlarıydı ve Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, taziye ziyaretinde meslektaşlarının kaybı için hastane çalışanlarına başsağlığı diledi.
DSÖ Afrika Bölge ofisi, bugün yaptığı açıklamada Ruanda'ya marburg salgını sebebiyle 500'den fazla klinik bakım, enfeksiyon önleme ve kontrol kiti gönderdi.
Marburg Humması nedir? Belirtileri nelerdir?
Yüzde 88'e varan ölüm oranına sahip Marburg virüsü, Ebola ile aynı virüs ailesindendir. Enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla insanlara yayılır. Marburg virüsünün neden olduğu hastalık aniden başlar ve birçok hastada yedi gün içinde şiddetli belirtiler gelişir.
Şiddetli ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları ile kusma ve ishal, Marburg virüsünün meydana getirdiği Marburg Humması'nın en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Halihazırda Marburg virüsü hastalığıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için lisanslı bir aşı bulunmuyor.
Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında, Sırbistan ve Almanya'nın Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, birkaç tıbbi personel ve onların bakımıyla ilgilenen aile üyeleri olmak üzere 31 kişi hastalanmış ve 7 ölüm rapor edilmiştir. İlk enfekte olan insanlar araştırma yaparken ithal Afrika yeşil maymunlara veya onların dokularına temas etmişlerdi. Marburg virüsünün rezervuarı Rousettus aegytiacus denilen Afrika meyve yarasasıdır.