https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanda-turk-bayrakli-gemilerin-guvenlik-seviyesi-3e-cikarildi-1088710733.html

Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve açıklarında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T14:21+0300

2024-10-02T14:21+0300

2024-10-02T14:55+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

lübnan

savaş

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'daki güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak, Türk bayraklı gemilerin potansiyel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olmaları ve limanda bulundukları süre boyunca gerekli önlemleri alabilmeleri için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir eden Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 3'e yükselttiklerini açıkladı. Bu değişikliğin, gemilerin erken uyarılmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.Güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacakBakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3’e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak." dedi.Sınırlı alanlar belirlenecekGemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadelerini kullandı.Gerektiğinde gemiye malzeme alınmayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/2024-yilinin-en-guclu-ortadogu-ulkeleri-guncel-askeri-siralama-belli-oldu-1088702815.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, lübnan, savaş