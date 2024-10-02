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Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı
Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Bakan Uraloğlu, 30 Eylül tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve açıklarında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T14:21+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'daki güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak, Türk bayraklı gemilerin potansiyel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olmaları ve limanda bulundukları süre boyunca gerekli önlemleri alabilmeleri için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir eden Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 3'e yükselttiklerini açıkladı. Bu değişikliğin, gemilerin erken uyarılmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.Güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacakBakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3’e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak." dedi.Sınırlı alanlar belirlenecekGemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadelerini kullandı.Gerektiğinde gemiye malzeme alınmayacak
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, lübnan, savaş
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, lübnan, savaş

Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

14:21 02.10.2024 (güncellendi: 14:55 02.10.2024)
© AHMET BERKE ERDAL - EMİR AKTAŞ-AW143881Batan Kuru yük gemisi
Batan Kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AHMET BERKE ERDAL - EMİR AKTAŞ-AW143881
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Bakan Uraloğlu, 30 Eylül tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve açıklarında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'daki güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak, Türk bayraklı gemilerin potansiyel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olmaları ve limanda bulundukları süre boyunca gerekli önlemleri alabilmeleri için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir eden Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 3'e yükselttiklerini açıkladı. Bu değişikliğin, gemilerin erken uyarılmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak

Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3’e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak." dedi.

Sınırlı alanlar belirlenecek

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde gemiye malzeme alınmayacak

Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini ifade ederek, "Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek." dedi.
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