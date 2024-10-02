https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/nilufer-reha-muhtarin-genel-durumu-gayet-iyi-felc-riski-yok-1088699192.html
Nilüfer: Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi, felç riski yok
Nilüfer: Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi, felç riski yok
Sputnik Türkiye
Nilüfer, eski eşi Reha Muhtar'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaparak Muhtar'ın felç olma riski olmadığını ve genel durumunun iyi olduğu açıkladı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:34+0300
2024-10-02T11:34+0300
2024-10-02T11:34+0300
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Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülen sanatçı Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlığı hakkında sorulan soruları yanıtlayarak Muhtar'ın halihazırda hastanede olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Nilüfer, sahne kostümü için alışverişe çıktığını belirtti. Nilüfer, Muhtar'ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek genel durumunun iyi olduğunu ve felç kalma riski olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/milli-voleybolcu-zehra-gunesin-isyani-ebrar-hande-ve-ben-17-yasindan-beri-bunlarla-ugrasiyoruz-1088698952.html
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nilüfer, reha muhtar, nişantaşı
nilüfer, reha muhtar, nişantaşı
Nilüfer: Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi, felç riski yok
Nilüfer, eski eşi Reha Muhtar'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaparak Muhtar'ın felç olma riski olmadığını ve genel durumunun iyi olduğu açıkladı.
Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülen sanatçı Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlığı hakkında sorulan soruları yanıtlayarak Muhtar'ın halihazırda hastanede olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Nilüfer, sahne kostümü için alışverişe çıktığını belirtti.
Nilüfer, Muhtar'ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek genel durumunun iyi olduğunu ve felç kalma riski olmadığını belirtti.