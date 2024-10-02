https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/nilufer-reha-muhtarin-genel-durumu-gayet-iyi-felc-riski-yok-1088699192.html

Nilüfer: Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi, felç riski yok

Nilüfer: Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi, felç riski yok

Sputnik Türkiye

Nilüfer, eski eşi Reha Muhtar'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaparak Muhtar'ın felç olma riski olmadığını ve genel durumunun iyi olduğu açıkladı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:34+0300

2024-10-02T11:34+0300

2024-10-02T11:34+0300

yaşam

nilüfer

reha muhtar

nişantaşı

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Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülen sanatçı Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlığı hakkında sorulan soruları yanıtlayarak Muhtar'ın halihazırda hastanede olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Nilüfer, sahne kostümü için alışverişe çıktığını belirtti. Nilüfer, Muhtar'ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek genel durumunun iyi olduğunu ve felç kalma riski olmadığını belirtti.

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nilüfer, reha muhtar, nişantaşı