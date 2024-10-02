https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/milli-voleybolcu-zehra-gunesin-isyani-ebrar-hande-ve-ben-17-yasindan-beri-bunlarla-ugrasiyoruz-1088698952.html
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in isyanı: 'Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz'
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in isyanı: 'Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz'
Sputnik Türkiye
Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya üzerinden kendine ve takım arkadaşlarına yönelik baskılara isyan ederken, 'ismini bile bilmediğim insanların bana... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:31+0300
2024-10-02T11:31+0300
2024-10-02T11:31+0300
spor
filenin sultanları
voleybol
türkiye a milli kadın voleybol takımı
zehra güneş
ebrar karakurt
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Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş sosyal medya üzerinden kendisine ve takım arkadaşlarına yönelik baskılar ve kötü yorumlar hakkında konuştu. 'İsmini bile bilmediğim insanların bana baskı yaşatmasına izin vermiyorum'"Sosyal medyadan gelen baskıyı hissediyor musun?" sorusuna Güneş şu yanıtı verdi: Hedef bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile dönmekMilletler Ligi'nde yaşadığı sakatlık ve olimpiyatlardaki performansı hakkında konuşan Zehra Güneş, "Yaz süreci benim için olimpiyata yetişmekti. Yüzde 100 performansımı sergileyemeyeceğimi biliyordum ama en sonunda kendime dedim ki Zehra sen sahada potansiyelinin ve enerjinin yüzde 100'ünü verdiğinde en azından geriye dönüp baktığında arkadaşlarının suratına bir gülümseme kondurabildiysen bu hedeflerinden bir tanesiydi senin. O yüzden ben çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir şey başardım. Ama daha büyük bir şey başarıp madalya alabilirdik, onun için üzgünüm. Daha gencim, olimpiyat görebileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile döneceğimize eminim" diye konuştu
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filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, ebrar karakurt, sosyal medya
filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, ebrar karakurt, sosyal medya
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in isyanı: 'Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz'
Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya üzerinden kendine ve takım arkadaşlarına yönelik baskılara isyan ederken, 'ismini bile bilmediğim insanların bana baskı yaşatmasına izin veremem' yorumunu yaptı.
Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş sosyal medya üzerinden kendisine ve takım arkadaşlarına yönelik baskılar ve kötü yorumlar hakkında konuştu.
'İsmini bile bilmediğim insanların bana baskı yaşatmasına izin vermiyorum'
"Sosyal medyadan gelen baskıyı hissediyor musun?" sorusuna Güneş şu yanıtı verdi:
"Hayatımızda, sahada yaşadığımız baskı bunlardan çok daha büyük. Biz ne yazık ki buna çok küçük yaşta maruz kalmaya alıştık. Ebrar, ben, Hande. 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz. Bir noktada burada kalıp çok yüksek seviyede voleybol oynamak istiyorsan bunları dışarıda bırakman gerekiyor. Çünkü bunların sahada sana etki etmemesi gerekiyor. Dış faktörleri kendinden uzak tutabildiğin takdirde başarılı oluyorsun. Çok büyük bir mental kuvvet gerektiriyor ama onlardan gelen bir baskıyı hissetmiyorum. Çünkü onlar bugün konuşup yarın konuşmayacaklar ama ben burada hep işimi yapmaya devam edeceğim. Gerçek hedeflerim, hayallerim ve bu uğurda yaptığım fedakarlıklar var. İsmini bile bilmediğim bir insanın bana baskı yaşatmasına izin vermiyorum."
Hedef bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile dönmek
Milletler Ligi'nde yaşadığı sakatlık ve olimpiyatlardaki performansı hakkında konuşan Zehra Güneş, "Yaz süreci benim için olimpiyata yetişmekti. Yüzde 100 performansımı sergileyemeyeceğimi biliyordum ama en sonunda kendime dedim ki Zehra sen sahada potansiyelinin ve enerjinin yüzde 100'ünü verdiğinde en azından geriye dönüp baktığında arkadaşlarının suratına bir gülümseme kondurabildiysen bu hedeflerinden bir tanesiydi senin. O yüzden ben çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir şey başardım. Ama daha büyük bir şey başarıp madalya alabilirdik, onun için üzgünüm. Daha gencim, olimpiyat görebileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile döneceğimize eminim" diye konuştu