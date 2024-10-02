https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/milli-voleybolcu-zehra-gunesin-isyani-ebrar-hande-ve-ben-17-yasindan-beri-bunlarla-ugrasiyoruz-1088698952.html

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in isyanı: 'Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz'

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in isyanı: 'Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya üzerinden kendine ve takım arkadaşlarına yönelik baskılara isyan ederken, 'ismini bile bilmediğim insanların bana... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:31+0300

2024-10-02T11:31+0300

2024-10-02T11:31+0300

spor

filenin sultanları

voleybol

türkiye a milli kadın voleybol takımı

zehra güneş

ebrar karakurt

sosyal medya

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Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş sosyal medya üzerinden kendisine ve takım arkadaşlarına yönelik baskılar ve kötü yorumlar hakkında konuştu. 'İsmini bile bilmediğim insanların bana baskı yaşatmasına izin vermiyorum'"Sosyal medyadan gelen baskıyı hissediyor musun?" sorusuna Güneş şu yanıtı verdi: Hedef bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile dönmekMilletler Ligi'nde yaşadığı sakatlık ve olimpiyatlardaki performansı hakkında konuşan Zehra Güneş, "Yaz süreci benim için olimpiyata yetişmekti. Yüzde 100 performansımı sergileyemeyeceğimi biliyordum ama en sonunda kendime dedim ki Zehra sen sahada potansiyelinin ve enerjinin yüzde 100'ünü verdiğinde en azından geriye dönüp baktığında arkadaşlarının suratına bir gülümseme kondurabildiysen bu hedeflerinden bir tanesiydi senin. O yüzden ben çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir şey başardım. Ama daha büyük bir şey başarıp madalya alabilirdik, onun için üzgünüm. Daha gencim, olimpiyat görebileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile döneceğimize eminim" diye konuştu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filenin-efelerinin-2025-dunya-sampiyonasindaki-rakipleri-belli-oldu-1088026176.html

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filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, ebrar karakurt, sosyal medya