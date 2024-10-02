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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/narinin-kimligi-cuvalda-bulundu-iddiasina-diyarbakir-barosu-baskanindan-aciklama-1088700589.html
'Narin'in kimliği çuvalda bulundu' iddiasına Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan açıklama
'Narin'in kimliği çuvalda bulundu' iddiasına Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın "kimliği çuvalda bulundu" iddiasına Diyarbakır... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:51+0300
2024-10-02T11:51+0300
türkiye
narin güran
diyarbakır
kimlik
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Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.Kamuoyu ilgisinin olayın aydınlatılması için önemli olduğunu ama paylaşılan bilgililerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyleyen Eren, "Narin'in kimliği çuvalda bulundu" haberini yalanladı.Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Eren, "Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp Kurumu'na gelen Narin’in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi. İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi" ifadelerini kullandı.Eren'in paylaşımı şu şekilde:"Narin’in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir.Kamuoyunun bir an önce fail/lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız."Narin’in ağabeyi tarafından teslim edildi"Bu beklenti ile kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini soruşturma süreci açısındna çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Ancak gerçek olmayan ve yine bir çok yerde paylaşılan bu ve benzeri bilgilerin soruşturma sürecine bir faydası olmayacağınıda belirtmek istiyorum. Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen Narin’in ağabeyi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi.İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi. Doğru bilgilendirme için zaman zaman bu ve benzeri yanlış bilgileri düzeltme gereksinimi duyuyoruzDaha öncede ifade ettiğim üzere Narin için adalet demeye ve mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/babadan-yeni-suclama-narini-para-vererek-alistirmis-1088643581.html
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narin güran, diyarbakır, kimlik
narin güran, diyarbakır, kimlik

'Narin'in kimliği çuvalda bulundu' iddiasına Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan açıklama

11:51 02.10.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© X
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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın "kimliği çuvalda bulundu" iddiasına Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den açıklama geldi. Eren, Narin’in kimliğinin otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen ağabeyi tarafından soruşturma savcılarına teslim edildiğini söyledi.
Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Kamuoyu ilgisinin olayın aydınlatılması için önemli olduğunu ama paylaşılan bilgililerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyleyen Eren, "Narin'in kimliği çuvalda bulundu" haberini yalanladı.
Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Eren, "Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp Kurumu'na gelen Narin’in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi. İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi" ifadelerini kullandı.
Eren'in paylaşımı şu şekilde:
"Narin’in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir.
Kamuoyunun bir an önce fail/lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız.

"Narin’in ağabeyi tarafından teslim edildi"

Bu beklenti ile kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini soruşturma süreci açısındna çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Ancak gerçek olmayan ve yine bir çok yerde paylaşılan bu ve benzeri bilgilerin soruşturma sürecine bir faydası olmayacağınıda belirtmek istiyorum. Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen Narin’in ağabeyi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi.
İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi. Doğru bilgilendirme için zaman zaman bu ve benzeri yanlış bilgileri düzeltme gereksinimi duyuyoruz
Daha öncede ifade ettiğim üzere Narin için adalet demeye ve mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz."
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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