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Babadan yeni suçlama: 'Narin'i para vererek alıştırmış'
Babadan yeni suçlama: 'Narin'i para vererek alıştırmış'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde, baba yeni bir... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denmesini yüreğini acıttığına dikkat çekerek, Nevzat'ın bir kaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını ileri sürdü. Baba Güran, olay günü kızı Narin'in evlerinin bulunduğu boş alana çıkmadığını savundu.Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, "Narin'i Nevzat sakladı. Ne eşim, ne çocuğum hiç kimse ile görüşmedim." dedi.Devletin suçluları yakalayacağını belirten Güran, yayında şöyle konuştu:Nevzat'ın ahırının iki kapısı olduğunu, birinin de evinin kapısına çıktığını birinin ise avlunun içine çıktığını ifade eden Arif Güran, "O namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Şuna soruşturma var, devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar." suçlamasını seslendirdi.Askeri üs bölgesindeki kameralara dikkat çeken baba Güran, "Kameralar, benim evimde net bellidir, okulun orası da bellidir, ta ki sakladığı yere kadar bellidir. Allahın izniyle çıkacak. " diye konuştu.Güran açıklamalarını şöyle sürdürdü:
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Babadan yeni suçlama: 'Narin'i para vererek alıştırmış'

11:21 01.10.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© X
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde, baba yeni bir suçlama seslendirdi. Baba Güran, cinayetin bir numaralı sanığı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, kızının kaybolmasından bir kaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını ileri sürdü.
Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denmesini yüreğini acıttığına dikkat çekerek, Nevzat'ın bir kaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını ileri sürdü. Baba Güran, olay günü kızı Narin'in evlerinin bulunduğu boş alana çıkmadığını savundu.
Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, "Narin'i Nevzat sakladı. Ne eşim, ne çocuğum hiç kimse ile görüşmedim." dedi.
Devletin suçluları yakalayacağını belirten Güran, yayında şöyle konuştu:
"İlk günden beri dediğim gibi, eğer bir suçları varsa devlet cezasını verecek yoksa evlerine gelecekler. Nevzat Bahtiyar gidip kızımı saklamış. Ondan başka kimse değil. Jandarmanın gördükleri yer onu söylüyor. O adam o gün kırmızı araba kapısında değildi. Kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz o cani olaydan birkaç gün önce kızıma para vererek kendine alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimden sözde götürmüş."
Nevzat'ın ahırının iki kapısı olduğunu, birinin de evinin kapısına çıktığını birinin ise avlunun içine çıktığını ifade eden Arif Güran, "O namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Şuna soruşturma var, devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar." suçlamasını seslendirdi.
Askeri üs bölgesindeki kameralara dikkat çeken baba Güran, "Kameralar, benim evimde net bellidir, okulun orası da bellidir, ta ki sakladığı yere kadar bellidir. Allahın izniyle çıkacak. " diye konuştu.
Güran açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Şu an devlet yetkilisinden haber bekliyoruz. Allah hakkımızı bırakmasın. Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem." dedi.
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