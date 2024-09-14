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Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında hangi takımlarla karşılaşacağı belli oldu. 2025 FIVB... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T19:33+0300
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında hangi takımlarla eşleştiği açıklandı.Kura çekimi sonuçlarına göre, Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda sistem nasıl işliyor?Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edeceği bildirildi.A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek ve bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacağı duyuruldu.2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman oynanacak?2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenleneceği bildirildi.2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası kura çekimi sonuçlarıKura çekimi sonrası grupların eşleşmeleri şu şekilde oldu:A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin
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Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

19:33 14.09.2024
© Fotoğraf / Türkiye Voleybol Federasyonu InstagramFilenin Efeleri
Filenin Efeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© Fotoğraf / Türkiye Voleybol Federasyonu Instagram
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında hangi takımlarla karşılaşacağı belli oldu. 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimine göre, Filenin Efeleri, Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında hangi takımlarla eşleştiği açıklandı.
Kura çekimi sonuçlarına göre, Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda sistem nasıl işliyor?

Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edeceği bildirildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek ve bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacağı duyuruldu.

2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman oynanacak?

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenleneceği bildirildi.

2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası kura çekimi sonuçları

Kura çekimi sonrası grupların eşleşmeleri şu şekilde oldu:
A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus
B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya
C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore
D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya
E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili
F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir
G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya
H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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