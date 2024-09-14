https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filenin-efelerinin-2025-dunya-sampiyonasindaki-rakipleri-belli-oldu-1088026176.html

Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında hangi takımlarla karşılaşacağı belli oldu. 2025 FIVB... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T19:33+0300

2024-09-14T19:33+0300

2024-09-14T19:33+0300

spor

türkiye voleybol federasyonu

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli erkek voleybol takımı

2025 fivb erkekler dünya şampiyonası

filenin efeleri

voleybol

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında hangi takımlarla eşleştiği açıklandı.Kura çekimi sonuçlarına göre, Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda sistem nasıl işliyor?Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edeceği bildirildi.A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek ve bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacağı duyuruldu.2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman oynanacak?2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenleneceği bildirildi.2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası kura çekimi sonuçlarıKura çekimi sonrası grupların eşleşmeleri şu şekilde oldu:A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasaray-daikin-kadin-voleybol-takimi-balkan-kupasinda-sampiyon-oldu-1087958174.html

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