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AFAD duyurdu: Konya'da deprem
AFAD duyurdu: Konya'da deprem
Sputnik Türkiye
Konya'da gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremler verilerine göre, deprem saat 00.56'da ve yerin 7 kilometre... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.56 sularında ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği takip ettiklerini ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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son depremler, konya deprem mi oldu, konya deprem
son depremler, konya deprem mi oldu, konya deprem

AFAD duyurdu: Konya'da deprem

06:54 02.10.2024 (güncellendi: 07:16 02.10.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© İHA
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Konya'da gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremler verilerine göre, deprem saat 00.56'da ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.56 sularında ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği takip ettiklerini ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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