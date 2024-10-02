https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/marburg-virusu-2-kiside-tespit-edildi-hamburg-tren-istasyonu-kapandi-1088739451.html

Marburg Virüsü 2 kişide tespit edildi: Hamburg tren istasyonu kapandı

Marburg Virüsü 2 kişide tespit edildi: Hamburg tren istasyonu kapandı

Sputnik Türkiye

Almanya'da Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nun bazı seferleri Marburg virüsü nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ruanda’dan gelen bir tıp öğrencisi ve kız arkadaşının... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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Almanya'da trene binen iki kişide Marburg virüsü belirtileri tespit edilince istasyon seferleri ertelendi.BILD'in edindiği bilgilere göre, Tıp öğrencisi genç ile kız arkadaşı Ruanda'dan Almanya'ya döndü. Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda kendini iyi hissetmeyen genç adamın kusmaya başladığı, kız arkadaşının da aynı belirtileri gösterdiği açıklandı. Genç adamı karantinaya aldıklarını belirten Hamburg-Nord bölgesi sözcüsü Alexander Fricke “Sağlık dairesi, enfeksiyon kontrolü kapsamında polis aracılığıyla ana tren istasyonunda bir kişi için gözaltı kararı aldı” dedi. Öğrencinin Ruanda'da hasta bir kişi ile temas ettiği belirtilirken test sonuçlarına göre durumunun açıklanacağı ifade edildi. Tren seferlerinin ise dezenfekte işlemi sonrası yeniden başladığı açıklandı.Marburg virüsü nedir?Virüsün neden olduğu hastalık, ilk kez 1967'de Marburg (Hessen) kentinde laboratuvar çalışanlarında ortaya çıktı. Marburg virüsü, Ebola virüsü ile yakından ilişkili ve daha tehlikeli kabul edilir. Enfeksiyon durumunda ölüm oranı yüzde 90’a kadar çıkabiliyor. Şiddetli belirtilerle seyreden kanamalı bir ateşe neden oluyor, belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve iç ve dış kanamalar bulunuyor. Virüs, enfekte kişilerle temas yoluyla bulaşabiliyor. Henüz bir aşısı ise bulunmuyor.

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