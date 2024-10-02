https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanli-uzman-iranin-israile-yonelik-saldirisi-muttefiklerini-yalniz-birakmayacagina-dair-bir-1088683665.html

Lübnanlı uzman: İran’ın İsraile yönelik saldırısı müttefiklerini yalnız bırakmayacağına dair bir mesaj

Lübnanlı uzman: İran’ın İsraile yönelik saldırısı müttefiklerini yalnız bırakmayacağına dair bir mesaj

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uzman Muhammed Hadjoui, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının hedeflerinden birinin Tahran’ın müttefiklerini yanlız bırakmayacağına dair bir... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T00:04+0300

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Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Lübnan Araştırma Grubu Başkanı Muhammed Hadjoui, İran'ın İsrail’e yönelik saldırısını Sputnik’e değerlendirdi.Hadjoui, “İran'ın bu akşam İsrail'e saldırısının tüm ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, ancak en azından yayınlanan görüntülerden, İran'ın İsrail'e yönelik ilk büyük ölçekli füze saldırısı olan önceki ‘Gerçek Vaat’ isimli operasyonuna kıyasla İsrail içinde daha fazla hedefin vurulduğu anlaşılıyor” dedi.İran’ın İsrail’e yönelik operasyonun hedeflerinden birinin Tahran’ın müttefiklerinin arkasında durduğunu göstermek olduğunu vurgulayan uzman, “İran'ı bu saldırıya son olaylar, özellikle de Hizbullah Genel Sekreterinin öldürülmesi itti. Hizbullah, İran'ın direniş eksenindeki en yakın müttefiki ve ona verilen zarardan sonra İran kayıtsız kalamazdı. Dolayısıyla bugünkü operasyonun hedeflerinden biri, İran'ın müttefiklerini desteklediği ve onları yalnız bırakmayacağını göstermeyi amaçlıyor. Ancak askeri operasyonlar her zaman riskler içerir” ifadelerini kullandı.İsrail’in İran saldırısını karşılıksız bırakmayacağını belirten uzman, “İsrail elbette bugünkü İran saldırısına karşılık verecek ve muhtemelen İran askeri merkezlerini vuracaktır. Birçok şey, bugünkü saldırıların yol açtığı hasarın boyutuna bağlı. Ancak açık olan şu ki, yeni bir gerilim dalgası yaşıyoruz ve bu yakın zamanda azalacak ya da duracak gibi görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/zaharova-biden-yonetimi-ortadoguda-tam-bir-caresizlik-icinde-1088682496.html

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ortadoğu araştırmaları merkezi, lübnan, iran, israil, tahran, füze saldırısı, hizbullah, uzman