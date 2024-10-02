https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/2024-yilinin-en-guclu-ortadogu-ulkeleri-guncel-askeri-siralama-belli-oldu-1088702815.html

2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri: Güncel askeri sıralama belli oldu

2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri: Güncel askeri sıralama belli oldu

Sputnik Türkiye

2024'te Ortadoğu'nun en güçlü askeri ülkeleri listesi güncellenmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze ardından Lübnan'a saldırması ve İran'ın da İsrail'e füzeler... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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savunma

güçlü

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güçlü

ortadoğu

ordu

ordu

siber ordu

asker

asker çekme

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2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri listesi, bölgedeki stratejik rekabetin ve askeri güç dengesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırması sonucu 'Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait, İran mı daha güçlü İsrail mi' soruları da tekrar gündeme geldi. ABD'ye bağlı Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye'nin lider güçte olduğu, İran, Mısır ve İsrail'in de daha sonradan geldiği görülüyor. Liste, her ülkenin savunma kapasitesini belirleyen 60'tan fazla faktörü içeriyor. Özellikle teknolojik gelişmişlik ve insan gücü, sıralamada önemli rol oynuyor. Suudi Arabistan beşinci sırada yer alırken, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10’da yer alıyor.Bu sıralama, 2024 yılı içindeki askeri harcamalar, personel sayısı, teknoloji ve stratejik konum gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur. Ortadoğu, sürekli değişen dinamikleri ile dünya siyasetinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/canli--israil-ile-hizbullah-arasinda-catismalar-sinir-bolgelerinde-devam-ediyor-1088689092.html

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