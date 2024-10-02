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2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri: Güncel askeri sıralama belli oldu
2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri: Güncel askeri sıralama belli oldu
Sputnik Türkiye
2024'te Ortadoğu'nun en güçlü askeri ülkeleri listesi güncellenmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze ardından Lübnan'a saldırması ve İran'ın da İsrail'e füzeler... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri listesi, bölgedeki stratejik rekabetin ve askeri güç dengesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırması sonucu 'Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait, İran mı daha güçlü İsrail mi' soruları da tekrar gündeme geldi. ABD'ye bağlı Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye'nin lider güçte olduğu, İran, Mısır ve İsrail'in de daha sonradan geldiği görülüyor. Liste, her ülkenin savunma kapasitesini belirleyen 60'tan fazla faktörü içeriyor. Özellikle teknolojik gelişmişlik ve insan gücü, sıralamada önemli rol oynuyor. Suudi Arabistan beşinci sırada yer alırken, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10’da yer alıyor.Bu sıralama, 2024 yılı içindeki askeri harcamalar, personel sayısı, teknoloji ve stratejik konum gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur. Ortadoğu, sürekli değişen dinamikleri ile dünya siyasetinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.
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2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri: Güncel askeri sıralama belli oldu

12:49 02.10.2024 (güncellendi: 12:57 02.10.2024)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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2024'te Ortadoğu'nun en güçlü askeri ülkeleri listesi güncellenmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze ardından Lübnan'a saldırması ve İran'ın da İsrail'e füzeler göndermesi ile liste yeniden gündeme geldi. Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye en güçlü askeri gücü olarak öne çıkıyor. Peki, Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait?
2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri listesi, bölgedeki stratejik rekabetin ve askeri güç dengesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırması sonucu 'Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait, İran mı daha güçlü İsrail mi' soruları da tekrar gündeme geldi.
ABD'ye bağlı Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye'nin lider güçte olduğu, İran, Mısır ve İsrail'in de daha sonradan geldiği görülüyor. Liste, her ülkenin savunma kapasitesini belirleyen 60'tan fazla faktörü içeriyor. Özellikle teknolojik gelişmişlik ve insan gücü, sıralamada önemli rol oynuyor. Suudi Arabistan beşinci sırada yer alırken, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10’da yer alıyor.
1.
Türkiye
2.
İran
3.
Mısır
4.
İsrail
5.
Suudi Arabistan
6.
Irak
7.
Birleşik Arap Emirlikleri
8.
Suriye
9.
Katar
10.
Kuveyt
11.
Umman
12.
Ürdün
13.
Yemen
14.
Bahreyn
15.
Lübnan
Bu sıralama, 2024 yılı içindeki askeri harcamalar, personel sayısı, teknoloji ve stratejik konum gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur. Ortadoğu, sürekli değişen dinamikleri ile dünya siyasetinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.
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