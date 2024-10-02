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Lübnan Sosyal İşler Bakanı: Lübnan insani bir felaketle karşı karşıya

Lübnan Sosyal İşler Bakanı: Lübnan insani bir felaketle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, İsrail saldırılarının yol açtığı sığınmacı akını nedeniyle Lübnan’ın insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-02T20:24+0300

dünya

lübnan

insani felaket

israil

saldırı

sığınmacı

kamp

birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği

çadır

temel ihtiyaç

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Hacar, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'daki insani durumun, ülkenin İsrail tarafından bombalanan bölgelerinden gelen büyük sığınmacı akını nedeniyle felakete doğru gittiğini söyledi.Hacar, “Lübnan'daki insani durum büyük bir felaketle karşı karşıya. Hükümet büyük zorluklara rağmen mümkün olan her şeyi yapıyor" dedi.Sayısı bir milyona yaklaşan büyük sığınmacı akını nedeniyle yardım sağlamanın oldukça zorlaştığını belirten Hacar, yeni bir sığınmacı dalgasının yaşanması durumunda kapasitelerinin yetersiz kalacağına dikkat çekerek, “Kamplarından ayrılarak merkez bölgelere akın eden Suriyeli sığınmacılar meselesi de olumsuz etki yarattı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi, çadır kamplar kurma önerisini reddetti” diye konuştu.Yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlayan geçici barınma merkezlerinin kapasitelerinin gıda ihtiyacının yalnızca yüzde 50'sini, temel ihtiyaçların ise yüzde 70'ini karşılayabildiğini, yer sıkıntısı nedeniyle 400 bin sığınmacının merkezlerde barınma imkânı bulamamadığını belirten Hacar, “Lübnan felaket bir durumda ve bize yardım eden ve etmeye devam eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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lübnan, insani felaket, israil, saldırı, sığınmacı, kamp, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği, çadır, temel ihtiyaç, barınma