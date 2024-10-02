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Lübnan Sosyal İşler Bakanı: Lübnan insani bir felaketle karşı karşıya
Lübnan Sosyal İşler Bakanı: Lübnan insani bir felaketle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, İsrail saldırılarının yol açtığı sığınmacı akını nedeniyle Lübnan’ın insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T20:24+0300
2024-10-02T20:24+0300
2024-10-02T20:24+0300
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lübnan
insani felaket
israil
saldırı
sığınmacı
kamp
birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği
çadır
temel ihtiyaç
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Hacar, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'daki insani durumun, ülkenin İsrail tarafından bombalanan bölgelerinden gelen büyük sığınmacı akını nedeniyle felakete doğru gittiğini söyledi.Hacar, “Lübnan'daki insani durum büyük bir felaketle karşı karşıya. Hükümet büyük zorluklara rağmen mümkün olan her şeyi yapıyor" dedi.Sayısı bir milyona yaklaşan büyük sığınmacı akını nedeniyle yardım sağlamanın oldukça zorlaştığını belirten Hacar, yeni bir sığınmacı dalgasının yaşanması durumunda kapasitelerinin yetersiz kalacağına dikkat çekerek, “Kamplarından ayrılarak merkez bölgelere akın eden Suriyeli sığınmacılar meselesi de olumsuz etki yarattı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi, çadır kamplar kurma önerisini reddetti” diye konuştu.Yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlayan geçici barınma merkezlerinin kapasitelerinin gıda ihtiyacının yalnızca yüzde 50'sini, temel ihtiyaçların ise yüzde 70'ini karşılayabildiğini, yer sıkıntısı nedeniyle 400 bin sığınmacının merkezlerde barınma imkânı bulamamadığını belirten Hacar, “Lübnan felaket bir durumda ve bize yardım eden ve etmeye devam eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kremlin-ortadoguda-en-endise-verici-senaryo-yasaniyor--1088706175.html
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lübnan, insani felaket, israil, saldırı, sığınmacı, kamp, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği, çadır, temel ihtiyaç, barınma
lübnan, insani felaket, israil, saldırı, sığınmacı, kamp, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği, çadır, temel ihtiyaç, barınma
Lübnan Sosyal İşler Bakanı: Lübnan insani bir felaketle karşı karşıya
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, İsrail saldırılarının yol açtığı sığınmacı akını nedeniyle Lübnan’ın insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Hacar, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'daki insani durumun, ülkenin İsrail tarafından bombalanan bölgelerinden gelen büyük sığınmacı akını nedeniyle felakete doğru gittiğini söyledi.
Hacar, “Lübnan'daki insani durum büyük bir felaketle karşı karşıya. Hükümet büyük zorluklara rağmen mümkün olan her şeyi yapıyor" dedi.
Sayısı bir milyona yaklaşan büyük sığınmacı akını nedeniyle yardım sağlamanın oldukça zorlaştığını belirten Hacar, yeni bir sığınmacı dalgasının yaşanması durumunda kapasitelerinin yetersiz kalacağına dikkat çekerek, “Kamplarından ayrılarak merkez bölgelere akın eden Suriyeli sığınmacılar meselesi de olumsuz etki yarattı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi, çadır kamplar kurma önerisini reddetti” diye konuştu.
Yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlayan geçici barınma merkezlerinin kapasitelerinin gıda ihtiyacının yalnızca yüzde 50'sini, temel ihtiyaçların ise yüzde 70'ini karşılayabildiğini, yer sıkıntısı nedeniyle 400 bin sığınmacının merkezlerde barınma imkânı bulamamadığını belirten Hacar, “Lübnan felaket bir durumda ve bize yardım eden ve etmeye devam eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.