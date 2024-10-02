https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-mi-kpss-lise-2024-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-osym-tarihi-1088710406.html

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS lise 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS lise 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

Sputnik Türkiye

KPSS ortaöğretim sonuçları 2024 için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek duyuruya çevrildi. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına giren... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T14:10+0300

2024-10-02T14:10+0300

2024-10-02T14:10+0300

türkiye

kpss

kpss sınavı

ösym

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KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS oturumları 2 yıl da bir yapıldığından adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül’de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Ekim cuma günü açıklanacak. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde herhangi bir saat bilgisi yer almazken sonuçların yoğunluk oluşmaması açısından sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.KPSS lise 2024 sonuçları sorgulamaKPSS ortaöğretim sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla duyurulmuyor. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılıyor.“KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı” duyurusu ise ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılıyor.Adaylar sınav sonuçları açıklandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kpss-on-lisans-sonuclari-aciklandi-1088233136.html

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